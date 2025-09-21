تجربه دفاع ۱۲ روزه عصاره هشت سال دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام الله نور کریمی تبار ظهر یکشنبه در آیین تجدید میثاق ارگانهای نظامی و انتظامی با ولایت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و دفاع دوازدهروزه با تأکید بر ضرورت کار فرهنگی در معرفی جایگاه مجاهدان فیسبیلالله افزود: همانگونه که برای مقام شهدا فرهنگسازی صورت گرفته است، لازم است منزلت رزمندگان، ایثارگران، آزادگان و جانبازان به جامعه معرفی شود؛ چرا که آنان تلألو شهدا هستند و قرآن کریم برای مجاهدان در راه خدا مقامی همانند شهدا ذکر کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار با اشاره به جنگ دوازدهروزه اظهار داشت: یکی از برکات این جنگ آن بود که بسیاری از مردم و حتی منتقدان دریافتند امنیت و آرامش کشور مرهون مجاهدت ارتش، سپاه، فراجا، مرزبانی و دستگاههای اطلاعاتی است. برخی که این نیروها را به خشونتطلبی متهم میکردند، امروز متوجه ارزش و جایگاه آنان شدهاند.
وی با مقایسه شرایط سال گذشته با امروز گفت: در شهریور ۱۴۰۱، دشمن با تمام تبلیغات جهانی تلاش کرد مردم را به واکنش علیه نظام وادار کند، اما امسال همان حربهها بیاثر شد و این نشانه بلوغ فکری جامعه و شناخت جایگاه مجاهدان فیسبیلالله است.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به آیه ۶۰ سوره انفال تصریح کرد: قدرت دفاعی اسلام باید آنچنان قوی باشد که دشمن از قصد تجاوز مرعوب شود. در دفاع دوازدهروزه دیدیم برخی کشورها آشکارا وارد جنگ نشدند اما امکاناتشان را در اختیار دشمن گذاشتند؛ بنابراین تقویت بازدارندگی نیازمند حمایت بودجهای و تجهیزاتی جدی از نیروهای مسلح است. نباید فرماندهای ناچار شود برای تأمین نیازهای دفاعی، زمین پادگان را بفروشد.
امام جمعه ایلام در ادامه به نعمت رهبری الهی اشاره کرد و گفت: خدا را شاکریم که در رأس نظام، ولیفقیهی عادل، زاهد و حکیم قرار دارد که مدیریت ایشان مایه عزت ایران و حیرت جهانیان است. دفاع دوازدهروزه عصاره تجربیات هشت سال دفاع مقدس بود و با مدیریت فرماندهی کل قوا، وحدت، اخلاص، سرعت عمل و شهادتطلبی رزمندگان جلوهای تازه یافت.
حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار با انتقاد از روند دیپلماسی گذشته و توافق برجام تصریح کرد: امروز روشن شده که تحریمها هرگز برداشته نشده بود بلکه تعلیق شده بود و با یک حرکت بازگشت. کسانی که بهجای تبعیت از رهبری، دل به وعدههای آمریکا بستند باید پاسخگو باشند. نباید اجازه دهیم تجربه تلخ حکمیت صفین در تاریخ اسلام در عرصه دیپلماسی تکرار شود.
وی افزود: امروز با وجود تجربه گذشته، کشور در شرایطی بهمراتب قویتر قرار دارد و ارتباط با قدرتهایی همچون چین و روسیه پشتوانهای مهم برای دیپلماسی ایران فراهم کرده است.
وی با اشاره به شرایط فعلی منطقه تأکید کرد: دشمن مانند افعی زخمی همچنان مترصد ضربهزدن است و مردم انتظار دارند نیروهای مسلح با آمادگی کامل و انسجام صددرصدی در برابر تهدیدات بایستند. تجهیزات و امکانات موجود در وضعیت مطلوب است، اما عامل اصلی پیروزی ارتباط صمیمانه با خداوند و توسل و اشکهای نیمهشب رزمندگان است که امدادهای غیبی را به همراه دارد.
نماینده ولی فقیه در استان در پایان خاطرنشان کرد: امروز عدالتخواهی و مبارزه با ظلم در جهان فراگیر شده و چشماندازی روشن برای زمینهسازی ظهور مصلح جهانی، امام عصر (عج) پیشروی ماست. باید برای کادرسازی و انتقال آموزههای دفاع مقدس به نسل جدید تلاش کنیم تا این گنجینه ارزشمند ماندگار بماند.
