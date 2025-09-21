انسجام ملی موجب پیروزی در برابر تهدیدات جدید شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید صادق حسینی ظهر یکشنبه در مراسم تجدید میثاق ارگان‌های نظامی و انتظامی با ولایت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره‌ی شهدای هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با اشاره به ایستادگی مردم و رزمندگان در دوران دفاع مقدس گفت: ما همان بچه‌های بهمن ۵۷ و همان رزمندگان ۳۱ شهریور ۵۹ هستیم که در جنگ تحمیلی دوازده‌روزه تجربیات آن دوران را به نمایش گذاشتیم. در آن زمان صدام آغازگر جنگ بود، اما ایران و ایرانیان با هدایت امام خمینی (ره) از کشور و انقلاب دفاع کردند و دشمن را پشیمان ساختند. مناطق اشغالی بازپس گرفته شد و عملیات‌های متعددی برای تنبیه دشمن انجام گرفت.

سردار حسینی با مقایسه شرایط امروز با دوران دفاع مقدس افزود: دشمن خونریز و آمریکای جنایتکار به همراه رژیم صهیونیستی در خردادماه سال جاری جنگی را با همان اهداف و نیات صدام آغاز کردند؛ هدفشان براندازی و تجزیه کشور و از بین بردن قدرت دفاعی بود. با وجود بسیج تمام امکانات ناتو در حمایت از رژیم صهیونیستی، آن‌ها همچون صدام شکست خوردند.

وی خاطرنشان کرد: امام در دفاع مقدس فرمان وحدت صادر کردند و ملت ید واحده شد. در جنگ اخیر هم همین انسجام شکل گرفت؛ نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، فراجا، مرزبانی، وزارت دفاع و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در کنار دولت یکپارچه مقابل دشمن ایستادند. نتیجه آن شد که پس از ۱۲ روز دشمن نیز مانند صدام مجبور به درخواست توقف جنگ شد.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام با اشاره به تغییر راهبرد دشمن اظهار داشت: دشمن در جنگ ترکیبی شکست خورد، ما پیش از جنگ در حال مذاکره بودیم و توان هسته‌ای ما تحت بازرسی‌های مستمر قرار داشت، اما باز هم مورد تعرض قرار گرفتیم. بنابراین باید آماده باشیم و فریب این سناریوها را نخوریم.

وی یکی دیگر از اهداف دشمن را بی‌ثبات‌سازی داخلی عنوان کرد و گفت: آن‌ها می‌خواهند تاب‌آوری جامعه را کاهش دهند، مشکلات اقتصادی را برجسته کنند و القای ضعف در توان نظامی داشته باشند، در حالی که ما امروز در بهترین شرایط دفاعی و امنیتی هستیم. وحدت و انسجام ملی تقویت شده و توان نظامی کشور افزایش یافته است.

سردار حسینی به فضای بین‌المللی پس از جنگ دوازده‌روزه نیز اشاره کرد: اکثریت جامعه جهانی اکنون در کنار ملت مظلوم فلسطین است. در شورای امنیت، از ۱۵ عضو، ۴ عضو به آتش‌بس رأی دادند اما آمریکا آن را وتو کرد. این نشان‌دهنده‌ی انزوای سیاسی آمریکا و مشروعیت مواضع جمهوری اسلامی ایران است.

وی به نقش ورزشکاران ایرانی در ایجاد شور ملی در بحبوحه جنگ اشاره کرد و گفت: در روزهای اوج جنگ، فرزندان این سرزمین در عرصه‌های ورزشی افتخار آفریدند، برای پرچم جمهوری اسلامی سلام نظامی دادند و در سطح جهانی و آسیایی قهرمان شدند. این یعنی ثبات، اقتدار و توانمندی یک کشور.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام با اشاره به تهدید «اسنپ‌بک» خاطرنشان کرد: ما سال‌ها تحت تحریم بوده‌ایم و چیز جدیدی رخ نداده است. باید جنگ روانی دشمن را خنثی کنیم و اجازه ندهیم قیمت‌ها افزایش یابد. کالاهای اساسی به وفور در کشور موجود است و ذخایر استراتژیک کافی داریم. ما حتی در سخت‌ترین دوران تحریم، اقتصاد کشور را مدیریت کرده‌ایم و اکنون با داشتن روابط گسترده با ۱۵ کشور همسایه دست برتر را داریم.

سردار حسینی تاکید کرد: ما ملتی ریشه‌دار با هویت اصیل ایرانی اسلامی هستیم و مثل دوران دفاع مقدس، در این آوردگاه نیز پیروز خواهیم شد. ملت آگاه ایران با هدایت رهبر معظم انقلاب در برابر همه توطئه‌ها سرافراز خواهد ماند.