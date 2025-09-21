هفته دفاع مقدس نماد ایستادگی و عزت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم هفته دفاع مقدس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، جانبازان سرافراز، آزادگان سرافراز و ایثارگران ۸ سال دفاع مقدس، هفته دفاع مقدس را نماد ایستادگی، عزت، اقتدار و خودباوری ملت ایران در برابر قدرت‌های استکباری و مزدوران منطقه‌ای دانست.

فرماندار تنگستان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر اینکه دفاع مقدس گنجینه‌ای تمام نشدنی است تصریح کرد: امسال هفته دفاع مقدس باید متفاوت‌تر از هر سال برگزار شود چرا که ملت ما با تاسی از همان دفاع مقدس ۸ ساله، دفاع مقدس دیگری در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و آمریکا آفریدند.

سلیمانی با بیان اینکه روحیه سلحشوری، غیرت و ایثارگری مردم کشور ما را از سایر ملت‌ها و کشورها متمایز کرده، افزود: این روحیه باید با زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده انتقال یابد و تبیین دستاوردهای گران‌بهای دفاع مقدس در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی صورت پذیرد.

وی ضمن تاکید بر برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان، در برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس مشارکت فعال و مؤثر داشته باشند