«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ (سوره انفال، آیه ۶۰)
هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، صرفاً یک نبرد نظامی نبود، بلکه میدان تجلی ایمان، اخلاص و فداکاری ملتی بود که با تکیه بر آموزههای قرآن کریم و هدایتهای حکیمانه حضرت امام خمینی (قدس سره)، در برابر هجمه همهجانبه نظام سلطه ایستادگی کرد و برگ زرینی در تاریخ مقاومت اسلامی رقم زد.
در این میان، روحانیت متعهد و انقلابی با حضور در خطوط مقدم جبههها، در سنگر تبلیغ، تربیت و تهذیب، نقشآفرینی کرد و با خون، قلم و بیان خود، چراغ هدایت امت اسلامی را فروزان نگاه داشت که اعزام گسترده مبلّغان از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به جبهههای نبرد، جلوهای از این حضور مؤثر و تاریخی بود که در حافظه انقلاب و ایران اسلامی ثبت شده است.
در امتداد آن حماسه و مواجهه با فتنههای معاصر، از جمله جنگ دوازده روزه اخیر که بار دیگر چهره خبیث رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی را آشکار ساخت، شاهد بودیم که علما، مبلّغان و صاحبان منبر با روشنگری و تبیین ابعاد این جنایت، در کنار ملتهای مظلوم منطقه، به رسالت تاریخی خود عمل کردند و ضمن توصیه و تبلیغ بر همدلی و اتحاد در میان ملت، صدای مظلومیت را به گوش جهانیان رساندند.
این نبرد هرچند کوتاه، نمادی از استمرار مقاومت و بیداری اسلامی بود که روحانیت انقلابی همچون دوران دفاع مقدس با صدای حقطلبانه خود در عرصههای رسانه، منبر، فضای مجازی و ارتباطات مردمی نقشآفرینی کرد و امروز نیز در میدان پیچیده و فراگیر جنگ نرم که دشمن با ابزارهای فرهنگی، رسانهای، روانی و تکنولوژیک در پی تحریف حقایق، تضعیف باورهای دینی و استحاله هویتی جوامع اسلامی است، حوزههای علمیه و نهادهای فرهنگی و تبلیغی گوش به فرمان رهبر فرزانه و حکیم، با بصیرت، ابتکار و حضور مؤثر و هدفمند، به مقابله برخاسته و در عرصههای تربیتی، رسانهای، اجتماعی و بینالمللی، پیام اسلام ناب، عقلانیت دینی و مقاومت فرهنگی را به گوش جهانیان میرسانند.
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ضمن تجدید عهد با آرمانهای امامین انقلاب و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام، جانبازان سرافراز و رزمندگان مخلص، بر استمرار راه روشن تبلیغ، جهاد تبیین و حضور فعال در همه میدانهای فرهنگی و اجتماعی تأکید میورزد.
این مجموعه، همانگونه که در دوران دفاع مقدس افتخار اعزام هزاران مبلغ به جبهههای نبرد حق علیه باطل را در کارنامه خود دارد، امروز نیز با همان روحیه جهادی از همه طلاب، مبلّغان، اندیشمندان و فعالان فرهنگی دعوت مینماید با همافزایی، مجاهدت علمی و تبلیغی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی گام بردارند. انشاءالله
