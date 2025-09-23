به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، اما طبق یک مطالعه جدید، اثرات بد آبمیوه بر سلامت دهان و دندان کودک میتواند به لطف خواص قابل توجه بزاق، کوتاه مدت باشد.
محققان گفتند که بزاق با ایجاد یک لایه لغزنده روی دندانها، از دندانها و لثهها در برابر باکتریها محافظت میکند و همچنین میتواند به ترمیم آسیبهای اولیه مینای دندان کمک کند.
محققان گزارش دادند که نوشیدن مقداری آب سیب به طور موقت این محافظت را مختل میکند، اما این اثر ظرف ۱۰ دقیقه از بین میرود.
در واقع، محققان دریافتند که آب باعث اختلال اولیه بیشتری در خواص محافظتی بزاق میشود، اگرچه بهبودی بسیار سریعتر است.
«مهدی مطهر»، محقق اصلی در دانشکده دندانپزشکی، بهداشت و مراقبتهای دانشگاه پورتسموث در بریتانیا گفت: «مدتهاست که اعتقاد بر این است که آب سیب، مانند سایر نوشیدنیهای اسیدی، بلافاصله به سلامت دهان و دندان ما، از جمله دندانها، آسیب میرساند. با این حال، تحقیقات ما نشان میدهد که بزاق نقش حیاتی در محافظت و ترمیم سریع دهان برای جلوگیری از آسیبهای پایدار دارد.»
با این حال، یک «اما» وجود دارد.
مطهر افزود: «اما مهم است که به این نکته اشاره کنیم که قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آب سیب- با نوشیدن مکرر آن یا عدم شستشوی دهان با آب پس از نوشیدن- میتواند تأثیر منفی طولانی مدت بر بهداشت دهان و دندان ما داشته باشد.»
برای این مطالعه، محققان از ۳۲ دانشجوی سالم و کارمند دانشگاه خواستند که دهان خود را به مدت یک دقیقه با آب سیب بشویند، سپس این فرآیند را با آب لولهکشی تکرار کنند.
این تیم از تکنیکهای آزمایشگاهی پیشرفته برای اندازهگیری میزان لغزنده بودن و محافظت بزاق قبل و بعد از نوشیدن هر دو نوشیدنی استفاده کرد.
نتایج نشان داد که پروتئینهای کلیدی موجود در بزاق هنگام نوشیدن آب سیب تحت تأثیر قرار میگیرند، اما موسینها- پروتئینهای روانکننده اصلی بزاق- پایدار میمانند.
محققان گفتند که پس از یک جرعه آب سیب، روانکنندگی به حالت عادی برمیگردد زیرا موسینها کار محافظتی لغزنده خود را از سر میگیرند.
مطهر گفت: «بزرگترین شوک این بود که کشف شد شستشوی دهان با آب لولهکشی در واقع باعث اصطکاک و اختلال بیشتری نسبت به آب سیب میشود.»
آزمایشهای آزمایشگاهی نشان داد که آب لولهکشی حاوی غلظت بالایی از سدیم، پتاسیم و منیزیم است که با موسینها تداخل ایجاد میکنند.
این نتایج نشان میدهد که نوشیدن آب میوه گاهی اوقات ممکن است به دلیل نحوه عملکرد بزاق، فوراً مضر نباشد. اما محققان هشدار دادند که نوشیدن آبمیوه در طول روز میتواند دفاع طبیعی بزاق را از بین ببرد و بر سلامت دهان و دندان تأثیر بگذارد.
مطهر افزود: «آن را مانند یک بریدگی روی پوست خود در نظر بگیرید. بدن شما میتواند آسیبهای کوچک و گاه به گاه را به خوبی التیام بخشد، اما اگر مدام زخم را دوباره باز کنید، مشکلساز میشود. همین اصل در اینجا نیز صدق میکند.»
محققان توصیه میکنند کودکان و بزرگسالانی که میخواهند مقداری آبمیوه بنوشند، باید:
• آبمیوه را به سرعت بنوشند، نه اینکه آن را به آرامی جرعه جرعه بنوشند.
• بلافاصله پس از آن، دهان خود را با آب بشویید تا اسیدها و قندهای باقیمانده از بین بروند.
• از نی برای کاهش تماس بین آبمیوه و دندانها استفاده کنید.
تیم تحقیقات اکنون در حال بررسی این است که اگر افراد چندین بار در روز آبمیوه بنوشند، چه اتفاقی میافتد. تحقیقات آینده میتواند بررسی کند که آیا افزودن پروتئینهای محافظ مانند موسینها به نوشیدنیهای روزانه میتواند از دندانها و لثههای افراد محافظت کند یا خیر.
