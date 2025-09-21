  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۵۴

هیچ مهندسی انتخاباتی در کار نیست؛ آرای مردم «امانت» است

اهواز – استاندار خوزستان با تأکید بر برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف برای شوراهای اسلامی گفت: آرای مردم امانتی در دست ماست و هیچ‌گونه مهندسی انتخاباتی به نفع اشخاص انجام نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز یکشنبه در نخستین جلسه ستاد انتخابات استان اظهار کرد: امیدواریم با همکاری ارکان اجرایی و نظارتی بتوانیم انتخاباتی سالم و پرشور برگزار کنیم. این انتخابات یک آزمون بزرگ برای همه ماست و باید تشکیلات را به گونه‌ای منسجم کنیم که آرای مردم به درستی خوانده، ثبت و اعلام شود.

وی با اشاره به اهمیت نقش شوراها در توسعه محلی افزود: شوراها می‌توانند نقش مؤثری در پیشرفت شهرها و روستاها ایفا کنند اما متأسفانه گاهی در موضوعاتی مانند حق آلایندگی و شفاف‌سازی مخارج با مشکلاتی روبه‌رو هستیم که همه این مسائل به انتخاب افراد شایسته برمی‌گردد.

استاندار خوزستان تأکید کرد: ما هیچ جهت‌گیری برای دخالت در روند انتخابات نداریم؛ وظیفه ما صرفاً صیانت از آرای مردم است و همه تلاش‌ها باید به نتیجه‌ای ختم شود که اعتماد عمومی تقویت شود.

موالی‌زاده درباره تمهیدات اجرایی انتخابات توضیح داد: استان به ۶ نقطه جغرافیایی متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم شده و فرمانداران نیز در قالب شش گروه سازماندهی شده‌اند.

وی ادامه داد: تاکنون دو جلسه برای بررسی مبانی انتخابات، شناسایی کاستی‌ها و مشکلات برگزار شده و این جلسات تا پایان فرآیند انتخابات به‌طور مستمر ادامه خواهد داشت.

استاندار خوزستان همچنین از پیگیری تقسیمات کشوری خبر داد و گفت: تعیین تکلیف وضعیت ۱۶ روستا در دست بررسی است تا این مناطق نیز در برنامه‌ریزی‌های انتخاباتی لحاظ شوند.

