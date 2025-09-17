نیازهای قشر مددجو متناسب با شرایط روز جامعه تغییر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادی پویانی در دیدار با فرمانده انتظامی شهرستان ایلام بیان کرد: کمیته امداد تلاش میکنند متناسب با نیاز مددجویان و جامعه هدف خدمات گوناگونی را هدف گذاری و ارائه کند.
وی تصریح کرد: کمیته امداد و نیروی انتظامی در زمینههای اجتماعی و فرهنگی همکاریهای مناسبی با هم دارند و ما همچنان خواستار ادامهای گونه همکاریها هستیم.
فرمانده انتظامی شهرستان ایلام نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه کمیته امداد مأموریتهای متنوعی در حوزه خدمت رسانی دارد ما در نیروی انتظامی آماده همکاری همه جانبه با این نهاد هستیم.
سرهنگ بهزاد بسطامی افزود: نیروی انتظامی در زمینههای اجتماعی و فرهنگی و پیشگیری از آسیبهای اجتاماعی تجربیات گرانقدری داشته و ما آمادگی داریم این تجربیات را در اختیار کمیته امداد قرار دهیم.
نظر شما