ایجاد ۱۸۰ طرح اشتغالزایی برای نیازمندان شهرستان بدره

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادی پویانی ظهر شنبه در دیدار با فرماندار بدره بیان کرد: در زمینه ساخت و تأمین مسکن مددجویان این نهاد محدودیتی وجود نداشته و چنانچه زمین مناسب در اختیار این نهاد قرار گیرد همه خانوادههای مددجوی فاقد مسکن بالای دو نفر صاحب مسکن میشوند.
وی بیان کرد: سال گذشته بیش از ۱۵۰ فرصت شغلی با اعتبار بیش از ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای مددجویان شهرستان بدره راه اندازی و بیش از ۳۰ خانواده هم به توانمندی رسیدند.
وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ خانواده نیز سال گذشته از طریق اشتغال به خوداتکایی رسیدهاند، گفت: امسال هم حدود ۱۳۰ طرح اشتغالزایی هدف گذاری شده است و برای تحقق این تعداد شغل نیازمند همکاری فرماندار و بانکهای شهرستان هستیم.
فرماندار شهرستان بدره نیز در این نشست با بیان اینکه در دوران خدمت خود همواره ارتباط تنگاتنگی با کمیته امداد داشتهام گفت: این نهاد خدمات متنوع و کم نظیری در جامعه داشته و این خدمات برای همه مردم ملموس است.
شهبازی افزود: برای هموار سازی مسیر خدمت کمیته امداد به مردم با تمام توان در کنار این نهاد هستیم.
وی ادامه داد: رفع مشکلات و کاستیهای مردم و جامعه نیازمند مشارکت دستگاههای گوناگون بوده و ما از چنین روندی حمایت خواهیم کرد.
نظر شما