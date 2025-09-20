  1. استانها
ایجاد ۱۸۰ طرح اشتغالزایی برای نیازمندان شهرستان بدره

ایلام - مدیرکل کمیته امداد استان ایلام از ایجاد ۱۸۰ طرح اشتغالزایی برای نیازمندان شهرستان بدره خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادی پویانی ظهر شنبه در دیدار با فرماندار بدره بیان کرد: در زمینه ساخت و تأمین مسکن مددجویان این نهاد محدودیتی وجود نداشته و چنانچه زمین مناسب در اختیار این نهاد قرار گیرد همه خانواده‌های مددجوی فاقد مسکن بالای دو نفر صاحب مسکن می‌شوند.

وی بیان کرد: سال گذشته بیش از ۱۵۰ فرصت شغلی با اعتبار بیش از ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای مددجویان شهرستان بدره راه اندازی و بیش از ۳۰ خانواده هم به توانمندی رسیدند.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ خانواده نیز سال گذشته از طریق اشتغال به خوداتکایی رسیده‌اند، گفت: امسال هم حدود ۱۳۰ طرح اشتغالزایی هدف گذاری شده است و برای تحقق این تعداد شغل نیازمند همکاری فرماندار و بانک‌های شهرستان هستیم.

فرماندار شهرستان بدره نیز در این نشست با بیان اینکه در دوران خدمت خود همواره ارتباط تنگاتنگی با کمیته امداد داشته‌ام گفت: این نهاد خدمات متنوع و کم نظیری در جامعه داشته و این خدمات برای همه مردم ملموس است.

شهبازی افزود: برای هموار سازی مسیر خدمت کمیته امداد به مردم با تمام توان در کنار این نهاد هستیم.

وی ادامه داد: رفع مشکلات و کاستی‌های مردم و جامعه نیازمند مشارکت دستگاه‌های گوناگون بوده و ما از چنین روندی حمایت خواهیم کرد.

