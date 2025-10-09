  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۵

رفیعی: سقوط در چاه ۲ جوان میانه ای را به کام مرگ کشاند

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه با بیان اینکه سقوط در چاه دو جوان میانه ای را به کام مرگ کشاند، گفت: یک آتش‌نشان نیز با اجرای عملیات نجات، دچار تنگی نفس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن رفیعی، ضمن اشاره به سقوط ۲ جوان در چاه، اظهار داشت: این حادثه در ساعت ۱۷ امروز پنجشنبه به مرکز فوریت‌های ۱۱۰ اطلاع داده شد و عوامل پلیس به همراه عوامل اورژانس و آتش نشانی سریعاً به محل اعزام شدند.

این مقام انتظامی بیان داشت: در این حادثه ۲ جوان ۳۵ و ۴۰ ساله پس از عملیات رهاسازی و انتقال به بالای چاه با کمک تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی، توسط کارشناسان اورژانس مورد معاینه قرار گرفتند، ولی متأسفانه هر دو در اثر شدت علائم گازگرفتگی در همان لحظات اولیه فاقد هر گونه علائم حیاتی بودند و فوت شدند.

وی افزود: یک نفر از پرسنل آتش‌نشانی شهرستان پس از رسیدن به محل بلافاصله با استفاده از تجهیزات نجات، وارد عمق چاه شده که به علت طولانی شدن عملیات امداد و نجات و علارغم استفاده از تجهیزات کامل ولی به علت غلظت بالای گازهای سمی دچار مسمومیت شده بود، پس از اقدامات درمانی اولیه و اکسیژن تراپی به بیمارستان برکت امام میانه منتقل شد و حال وی مساعد می باشد.

