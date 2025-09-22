گرامیداشت یاد جامعه پزشکی در هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور رئیس، اعضای هیئت رئیسه و کارکنان فرهنگستان علوم پزشکی ایران، مراسمی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد و یاد رشادت‌های جامعه پزشکی در دوران جنگ تحمیلی گرامی داشته شد.

در این مراسم، علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، به تشریح نقش پزشکان و کادر درمان در جبهه‌ها پرداخت و گفت: جامعه پزشکی با وجود کمبود امکانات، در خط مقدم جبهه‌های حق علیه باطل حضور داشت و از هیچ تلاشی فروگذار نکرد.

در ادامه، محمدعلی محققی معاون علمی فرهنگستان، به بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس پرداخت.

همچنین، برزگر از معاونت سیاسی سپاه پاسداران، با موضوع «دفاع مقدسِ دوازده روزه»، به تبیین ابعاد این جنگ پرداخت.

در این مراسم بخش‌های کوتاهی از آثار سینمایی مرتبط با دفاع مقدس پخش شد.