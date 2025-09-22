  1. استانها
آغاز سال تحصیلی با حضور ۲۵۰ هزار دانش‌آموز در استان قزوین

قزوین- مدیرکل آموزش و پرورش قزوین از اجرای پویش «ایران من» در مدارس استان خبر داد و گفت: سال تحصیلی در استان با ۲۵۰ هزار دانش آموز آغاز می شود.

حسنعلی اصغری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، از آمادگی کامل مدارس، معلمان و مدیران استان برای استقبال از ۲۵۰ هزار دانش‌آموز خبر داد و اظهار کرد: همه زیرساخت‌های لازم برای آغاز سال تحصیلی فراهم شده و امیدواریم سالی متفاوت، پربار و سرشار از موفقیت برای دانش‌آموزان رقم بخورد.

وی با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه تعلیم و تربیت، افزود: یکی از برنامه‌های مهم آموزش و پرورش استان در سال جاری، تقویت حس تعلق خاطر دانش‌آموزان به سرزمین، پرچم و هویت ملی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تاکید کرد: در همین راستا، پویش «ایران من» و «برای ایران» به‌صورت گسترده و جدی در مدارس استان اجرا خواهد شد تا روحیه وطن‌دوستی و مسئولیت‌پذیری در نسل آینده نهادینه شود.

اصغری با اشاره به نقش مدارس در تربیت شهروندان مسئول و متعهد، تصریح کرد: تحقق این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت همه‌جانبه و همراهی خانواده‌ها، فرهنگیان و مدیران مدارس است.

وی اضافه کرد: اگر بتوانیم از آغاز سال تحصیلی با نگاه تربیتی و فرهنگی منسجم حرکت کنیم، قطعاً شاهد اتفاقات مبارک و تحولات مثبت در مسیر رشد دانش‌آموزان خواهیم بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی هدفمند، بتوانیم زمینه‌ساز تقویت هویت ملی، ارتقای انگیزه تحصیلی و رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید باشیم.

