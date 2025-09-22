حسنعلی اصغری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، از آمادگی کامل مدارس، معلمان و مدیران استان برای استقبال از ۲۵۰ هزار دانش‌آموز خبر داد و اظهار کرد: همه زیرساخت‌های لازم برای آغاز سال تحصیلی فراهم شده و امیدواریم سالی متفاوت، پربار و سرشار از موفقیت برای دانش‌آموزان رقم بخورد.

وی با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه تعلیم و تربیت، افزود: یکی از برنامه‌های مهم آموزش و پرورش استان در سال جاری، تقویت حس تعلق خاطر دانش‌آموزان به سرزمین، پرچم و هویت ملی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تاکید کرد: در همین راستا، پویش «ایران من» و «برای ایران» به‌صورت گسترده و جدی در مدارس استان اجرا خواهد شد تا روحیه وطن‌دوستی و مسئولیت‌پذیری در نسل آینده نهادینه شود.

اصغری با اشاره به نقش مدارس در تربیت شهروندان مسئول و متعهد، تصریح کرد: تحقق این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت همه‌جانبه و همراهی خانواده‌ها، فرهنگیان و مدیران مدارس است.

وی اضافه کرد: اگر بتوانیم از آغاز سال تحصیلی با نگاه تربیتی و فرهنگی منسجم حرکت کنیم، قطعاً شاهد اتفاقات مبارک و تحولات مثبت در مسیر رشد دانش‌آموزان خواهیم بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی هدفمند، بتوانیم زمینه‌ساز تقویت هویت ملی، ارتقای انگیزه تحصیلی و رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید باشیم.