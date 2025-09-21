به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هدف ارتقای ایمنی عبور و مرور دانش‌آموزان و بهبود منظر شهری، در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، عملیات نصب علائم راهنمایی و رانندگی و رنگ‌آمیزی خطوط عابر پیاده را در سطح شهر اجرا شد.

وی اضافه کرد: خطوط عابر پیاده مقابل مدارس در مناطق یک و دو نوسازی و رنگ‌آمیزی شد و علائم هشداردهنده رانندگی در مسیرهای پرتردد نصب گردید تا ایمنی رفت و آمد دانش‌آموزان بیش از پیش تأمین شود.

شهردار بوشهر بیان کرد: این اقدامات با همکاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهرداری پیش از بازگشایی مدارس انجام شده و بخشی نیز در حال انجام است.

اجرای ۴ هزار تن آسفالت در معابر بوشهر

وی از تداوم نهضت آسفالت در سطح شهر خبر داد و گفت: از ابتدای مردادماه تا پایان شهریور، حدود چهار هزار تن آسفالت برای لکه‌گیری، روکش و آسفالت معابر و کوچه‌های سطح شهر تولید و اجرا شده است.

حیدری با بیان اینکه ارتقای زیرساخت‌های شهری یکی از اولویت‌های مدیریت شهری است، افزود: در حال حاضر عملیات آسفالت‌ریزی در میدان شهید سلیمانی در حال انجام است و طی روزهای گذشته نیز زیرسازی و آماده‌سازی اطراف تقاطع غیرهمسطح سردار سلیمانی به پایان رسیده و مراحل نهایی آسفالت آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: نهضت آسفالت با هدف بهبود کیفیت معابر و ارتقای رضایت شهروندان در نقاط مختلف شهر تداوم دارد و تلاش ما این است که با برنامه‌ریزی دقیق، محلات و کوچه‌هایی که سال‌ها در انتظار آسفالت بودند در اولویت قرار گیرند.