محمد نائینیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به خروج اتباع غیرمجاز از کشور، تنها ۴۶ درصد از اتباع سال گذشته ثبتنام کردهاند، که همین موضوع سبب کاهش تراکم دانشآموزی از عدد ۳۲ در حوزه ابتدایی و متوسطه به زیر ۳۰ نفر شده است؛ عددی که مطلوب برای ارتقای کیفیت آموزشی محسوب میشود.
وی بیان کرد: در سال تحصیلی جدید ۴۵ هزار دانشآموز در ۲۵۸ مدرسه ورامین شامل ۱۹۳ مدرسه دولتی و ۶۵ مدرسه غیردولتی در بیش از ۱۸۰۰ کلاس درس مشغول به تحصیل خواهند شد.
مدیر آموزش و پرورش ورامین ادامه داد: برای ارتقای کیفیت آموزش در سال تحصیلی جدید، دورههای آموزشی در تابستان برگزار شد که شامل «مدارس تراز» ویژه مدیران و «طرح توانا» برای معلمان و دبیران مدارس بود.
نائینیان با اشاره به چالشهای آموزش و پرورش شهرستان گفت: مهمترین چالش ما تراکم دانشآموزی بود که کاهش یافت و موضوع دیگر سرانه فضای ورزشی مدارس است. در این حوزه، در قالب طرح شهید سلیمانی از سال گذشته تاکنون ۱۴ پروژه ورزشی افتتاح شد و در تابستان امسال نیز پنج زمین چمن مصنوعی و سالن ورزشی جدید به بهرهبرداری رسید که باعث ارتقای سرانه فضای ورزشی از ۱۸ به ۲۱ سانتیمتر شد.
وی همچنین از اقدامات انجامشده در حوزه سلامت جسمی و روانی دانشآموزان خبر داد و افزود: در جلسات تابستانی با مشاوران و مدیران مدارس برنامهریزیهایی صورت گرفت تا از آسیبهای اجتماعی پیشگیری شود. در همین راستا طرحی تحت عنوان «میدان پویا» طراحی شده که دانشآموزان با حضور در مسابقات ورزشی هم شاداب میشوند و هم از آسیبهای اجتماعی دور خواهند بود.
مدیر آموزش و پرورش ورامین تصریح کرد: در حوزه فناوری آموزشی، طرح «ایران دیجیتال» ویژه تمام دانشآموزان متوسطه اول اجرا میشود. تجهیزات مدارس نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارد و از مدیران خواسته شده است هر سال کلاسهای بیشتری را در حوزه فناوری تجهیز کنند تا دانشآموزان دسترسی بهتری به آموزشهای دیجیتال داشته باشند.
وی درباره افزایش انگیزه دانشآموزان برای یادگیری توضیح داد: از ابتدای سال تحصیلی، نظارت بالینی مدیران و معاونان مدارس بر کلاسها بهطور جدی دنبال میشود تا از افت تحصیلی جلوگیری شود. در صورت نیاز نیز کلاسهای فوق برنامه و حمایتی بهویژه برای مقطع ابتدایی برگزار خواهد شد.
نائینیان افزود: برای تشویق خلاقیت و شناسایی استعدادهای برتر، پژوهشسرای دانشآموزی فرهنگ در سطح شهرستان فعال است. در تابستان امسال نیز آموزشهای تخصصی برای دانشآموزان علاقهمند برگزار شد که دستاورد آن موفقیتهای چشمگیر در جشنواره خوارزمی و مسابقات استانی بود.
وی با بیان اینکه شعار امسال «مدرسه بالنده برای ایران پایدار» انتخاب شده است، اظهار داشت: با اجرای پویش «پرچم»، همه دانشآموزان به حضور پرشور در مراسم بازگشایی مدارس دعوت شدند.
مدیر آموزش و پرورش ورامین اضافه کرد: کتابهای درسی و لباس فرم دانشآموزان از پیش آماده و تحویل مدارس شده است و هیچ کلاسی در شهرستان بدون معلم نخواهد بود.
وی در پایان گفت: سال تحصیلی جدید با آمادگی کامل و بدون هیچ نگرانی برای دانشآموزان و خانوادهها آغاز خواهد شد
