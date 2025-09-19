هر مدرسه یک ایران کوچک و آموزش و پرورش میدان اصلی تحول جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید پوراندخت در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زابل اظهار داشت: دفاع مقدس یک گنجینه ارزشمند برای ملت ایران است که سرشار از درس‌ها و عبرت‌های فراوان می‌باشد.

امام جمعه زابل افزود: جنگ تحمیلی ۸ ساله و۱۲ روزه علیه ملت عزیز ایران، صرفاً جنگ میان ایران و عراق یا ایران و رژیم غاصب صهیونیستی نبود، بلکه جنگ دنیای قدرت و ثروت با ایران مقتدر و یک جنگ بین‌المللی بود که همه قدرت‌های استکباری و استعمارگر با تمام امکانات و حمایت‌های مالی و نظامی درمقابل جبهه اسلام قرار گرفتند.

وی رمز اصلی پیروزی ملت ایران در دفاع مقدس را ایمان و توکل بر خدا، معصومین (ع)، شجاعت رزمندگان و خودباوری ملی دانست و گفت: ملت ایران با وجود کمبود تجهیزات و حتی محرومیت از ابتدایی‌ترین نیازها توانست استعدادهای درونی خود را به فعلیت برساند.

حجت الاسلام پوراندخت به نقش بی‌بدیل رزمندگان و فرماندهان جوان در دوران جنگ اشاره و افزود: کسانی که فرماندهی در جبهه را بر عهده گرفتند، بعدها مدیریت کشور را بر دوش کشیدند و دستاوردهای بزرگ دفاع مقدس را به عرصه‌های علمی، صنعتی و نظامی منتقل کردند؛ مانند سرداران باقری سلامی، سلیمانی و دیگر شهدا و فرماندهان.

خطیب جمعه زابل با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که هزینه در آموزش و پرورش، سرمایه‌گذاری واقعی است.

وی خاطرنشان کرد: راه علاج مشکلات کشور از مدرسه می‌گذرد لذا جایگاه معلم بسیار ویژه و هر مدرسه‌ای یک ایران کوچک است که اگر درست اداره شود، بسیاری از مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی کشور قابل حل خواهد بود.

حجت الاسلام پوراندخت به شهادت سه نفر از نیروهای انتظامی توسط عناصر تروریستی اشاره کرد و با تسلیت به خانواده‌های آنان گفت: شهادت این عزیزان نشان می‌دهد که امنیت کشور هزینه دارد و مدیون جانفشانی فرزندان ملت است.

وی در ادامه بر ضرورت تقویت توانمندی‌های امنیتی و تجهیزاتی نیروهای نظامی و انتظامی تأکید کرد و بیان کرد: باید در مناطق مرزی، نظارت‌های دقیق‌تر با استفاده از پهپاد و ابزارهای نوین و تجهیزات و امکانات به روز انجام شود همچنین حمایت‌های حقوقی، معیشتی و رفاهی از نیروهای جان‌برکف ناجا یک ضرورت جدی است.

امام جمعه زابل اظهار داشت: وزیر کشور و سایر مسئولان امنیتی باید با نگاه جدی‌تر به مسائل امنیتی استان ورود کنند و برنامه‌ای عملیاتی و کارآمد ارائه دهند.

حجت الاسلام پوراندخت در پایان با اشاره به نقش بی بدیل علما در روشنگری جامعه افزود: چه عالمانی که سکوت می‌کنند و چه افرادی که موضع نادرست اتخاذ می‌کنند، در ریختن این خون‌ها شریک و سهیم هستند.

وی تأکید کرد: وظیفه اصلی علما روشنگری و بیان حقیقت بر اساس معارف دینی است و هرگونه کوتاهی در این زمینه، رسوایی در قیامت و شرمندگی در برابر پیامبر نور و رحمت در پی خواهد داشت.