آغاز سال تحصیلی جدید با ۱۶۰ هزار دانش آموز در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رضایی ظهر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهارکرد: تاکنون ۱۶۰ هزار دانشآموز برای شروع سال تحصیلی ثبتنام و ۱۵ هزار معلم نیز ساماندهی شدهاند.
وی با تبریک هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس افزود: بهار تعلیم و تربیت با هفته دفاع مقدس همزمان شده و آموزش و پرورش در این زمینه نقش پررنگی ایفا میکند.
پیگیر هستیم که هیچ کلاس درسی بدون معلم نباشد
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: پیگیر هستیم که هیچ کلاسی بدون معلم و هیچ دانشآموزی بدون کتاب نباشد که در همین زمینه «پروژه مهر» از اسفندماه سال گذشته آغاز شد و اقدامات خوبی انجام شده که باید تداوم یابد.
وی تصریح کرد: در حوزه نیروی انسانی، امسال تا ۱۵ شهریور سازماندهی فرهنگیان به اتمام رسید و همه کلاسهای درس مشخص شدند.
رضایی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مطالبات فرهنگیان اشاره کرد و گفت: با رایزنیهای انجامشده، مسئلهای به نام مطالبات که عمدتاً مربوط به دیون بازنشستگان بود نداریم.
پرداخت ۱۵ میلیارد تومان به حساب دانش آموزان مدارس شبانه روزی
وی از واریز کمکهای هزینهای و رفاهی به مبلغ بیش از ۱۵ میلیارد تومان به حساب دانشآموزان مدارس شبانهروزی خبر داد و افزود: همچنین کل حقالزحمه امتحانات بهروزرسانی شده و مسائل اعتباری آموزش و پرورش حلوفصل شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه همیشه نگران بودیم آموزش و پرورش اولویت نباشد، اظهار کرد: خوشبختانه نگاه ویژه رئیسجمهور و استاندار به کیفیت در فرآیند یادگیری و عدالت در فضاهای آموزشی معطوف است.
وی به طرح «نهضت عدالت» اشاره کرد و ادامه داد: ۱۹۰ مدرسه در این طرح مطرح شده که سرانه آموزشی استان از ۵ مترمربع به ۸ مترمربع افزایش یافته، اما به دلیل توزیع نامتوازن ۳۰ درصد فضای آموزشی در شهر و ۷۰ درصد در روستا و تمرکز بیشتر دانشآموزان در شهرها، سرانه آموزشی در شهرها کاهش یافته است.
رضایی از احداث ۱۰ تا ۱۲ آموزشگاه بزرگمقیاس در بویراحمد خبر داد که سال آینده به بهرهبرداری میرسند و مشکل کمبود مدارس را در آینده نزدیک برطرف خواهند کرد.
وی به کیفیسازی آموزش نیز اشاره کرد و گفت: مدیران آموزشهای لازم را دیدهاند و تمام چینش آموزشی و روشهای تدریس باید تغییر کند تا کیفیت آموزش نیز متحول شود. در این زمینه از طرحها و فناوریهای نوین استفاده خواهد شد.
توزیع ۲۰ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی در استان
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از توزیع تجهیزات آموزشی و ورزشی خبر داد و اظهار کرد: تجهیزات خوبی در روزهای گذشته توزیع شد و ۳۰ میلیارد تومان تجهیزات جدید دیگر نیز در راه است که بین همه مدارس دولتی توزیع خواهد شد.
وی به چالشهای مالی استان اشاره کرد و گفت: اعتبارات بر اساس درآمدزایی تخصیص مییافت و با کل درآمد ۱۲ میلیارد تومانی، استان در رتبه آخر قرار داشت. برای حل این مشکل، «مولدسازی» در دستور کار قرار گرفت و ۲۲ ملک تجاری متعلق به آموزش و پرورش شناسایی شدهاند که به دنبال درآمدزایی از این املاک هستیم.
ساخت ۲۸۰ زمین چمن مصنوعی در استان
رضایی بیان کرد: ۲۸۰ چمن مصنوعی در قالب طرح شهید سلیمانی ظرف دو سه سال گذشته انجام شده است که ۶۸ چمن مربوط به سال گذشته بوده است.
وی از اجرای مانور بازگشایی مدارس در روز اول مهر خبر داد و گفت: فردا سی و یکم شهریور جشن شکوفهها با حضور ۱۲ هزار و ۷۰۰ دانش آموز و زنگ جوانهها با حضور ۱۲ هزار دانش آموز پایه هفتم برگزار میشود، ضمن اینکه
اول مهر زنگ مهر مقاومت و نماز نواخته و ۱۶۰ هزار دانشآموز در دو هزار مدرسه راهی مدرسه میشوند و ساعت شروع مدارس ۷:۳۰ میباشد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد از توزیع شیر در مدارس خبر داد و گفت: از نیمه دوم مهرماه شیر رایگان در اختیار دانشآموزان قرار خواهد گرفت.
وی به اجرای طرح غربالگری و پایش آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: برای اولین بار طرح غربالگری (سنجش سلامت روان و رفتاری) دانشآموزان در استان اجرا و ۹۰ درصد دانش آموزان غربالگری شدند و۸۰ هزار دانشآموز مورد پایش و شناسایی قرار گرفتند.
رضایی بیان کرد: در این طرح دانشآموزان در وضعیت قرمز شناسایی و به مراکز مشاورهای ارجاع داده شدهاند.
وی در ادامه به وضعیت سرویس مدارس اشاره و بیان کرد: مسئولیت سرویس ایاب و ذهاب دانشآموزان از سال ۱۴۰۲ به شهرداریها واگذار شده است که این واگذاری با استقبال خوب اولیا دانشآموزان مواجه نشده و تنها بیش از یک هزار دانشآموز در سامانه سپند ثبتنام کردهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان در خصوص پوشش فرم مدارس توضیحاتی داد و گفت: هیچ اجبار قانونی برای خرید لباس فرم از محل خاصی وجود ندارد و در صورت اجبار از سوی مدیران مدرسه، با آنها برخورد خواهد شد، ضمن اینکه تعیین قیمت و معرفی خیاطان بر عهده اداره صنعت، معدن و تجارت است.
۲۲ درصد دانش آموزان استان در مدارس غیر دولتی مشغول هستند
وی به وضعیت مدارس غیردولتی و شهریه این مدارس اشاره کرد و گفت: ۲۲ درصد دانشآموزان استان معادل ۲۲ هزار نفر در مدارس غیردولتی تحصیل میکنند.
وی با بیان اینکه نمیخواهم از مدارس غیردولتی دفاع کنم و وجود نواقص و نقدها به وضعیت این مدارس را پذیرفت و افزود: یک چالش بزرگ این است که اگر این تعداد دانشآموز از مدارس غیردولتی خارج شوند، مدارس دولتی ظرفیت پذیرش آنها را ندارند و تاکید شد که باید به جای حذف این مدارس، به سمت بهبود کیفیت آموزشی در آنها رفت.
رضایی در مورد شهریه مدارس غیردولتی گفت: همیشه شهریه مدارس پایین بود، امسال رویکردی اتخاذ شد که حدود ۴ هزار معلم که در این مدارس هستند حقوق اداره کاری دریافت کنند
وی افزود: علاوه بر این، الگوی تعیین شهریه از سوی وزارتخانه به استانها ابلاغ شده و کف و سقف شهریه برای استان تعیین شده است. ما با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و آگاهی از مشکلات پرداختی آنها، پایینترین نرخ ممکن را برای مدارسمان انتخاب کردهایم و این روند کاملاً مطابق قانون انجام گرفته است.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در جلسهای با مؤسسان مدارس غیردولتی، در مورد امکان تعدیل و کاهش شهریهها گفتوگو خواهیم کرد و امکان کاهش شهریه وجود دارد، ضمن اینکه نظارت بر کیفیت آموزشی و خدمات ارائهشده در این مدارس، بهصورت جدی و مضاعف خواهد شد تا از بروز هرگونه تأثیر منفی بر استانداردهای آموزشی جلوگیری شود.
شناسایی ۸۰۰ دانش آموز مانده از تحصیل
وی در خصوص شناسایی دانشآموزان بازمانده از تحصیل گفت: سال گذشته ۸۰۰ دانشآموز بازمانده از تحصیل شناسایی شدند.
نظر شما