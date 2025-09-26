حسین نصرالله، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در هفته آینده با یاد و خاطره شهدای والامقام بهویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، مجموعهای از برنامههای متنوع در سطح استان تهران برگزار میشود.
وی با اشاره به رزمایش دیدار با خانوادههای معظم شهدا در شهرستانهای استان تهران افزود: این رزمایش با همکاری سپاه و با حضور مسئولان محلی از روز گذشته آغاز شده و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.
مدیرکل بنیاد شهید شهرستانهای استان تهران همچنین از آغاز تورنمنت ورزشی در ۸ رشته ویژه خانوادههای شهدا و اجرای جشنواره قرآنی همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این برنامهها با هدف تقویت روحیه ایثار، انسجام اجتماعی و پاسداشت مقام شامخ شهدا در حال برگزاری است.
نصرالله دیدار با خانواده شهدا را مهمترین بخش فعالیتهای بنیاد شهید در این ایام دانست و تصریح کرد: تأکید مقام معظم رهبری همواره بر دیدار و قدردانی از خانواده شهدا بوده است و بر همین اساس این موضوع بهعنوان گلِ کارهای بنیاد شهید در دستور کار قرار گرفته است.
وی از نواخته شدن زنگ ایثار و زنگ نماز در مدارس و آغاز به کار مدارس شاهد همزمان با شروع سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود: مدارس شاهد امسال با برنامهریزی دقیقتری فعالیت خود را آغاز کردهاند.
مدیرکل بنیاد شهید شهرستانهای استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: جنگ ۱۲ روزه فضای متفاوتی را رقم زد، ۹۳ شهید دانشآموز و ۳۰ استاد دانشگاه و معلم آموزش و پرورش در این جنگ جان خود را تقدیم کردند و همین موضوع به برنامههای امسال رنگ و بوی دیگری بخشید. دفاع مقدس در این ۱۲ روزه برای مردم ملموستر شد و هفته دفاع مقدس را دگرگون کرد.
نظر شما