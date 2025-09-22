مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در سنندج نیازمند نظارت است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد میمنت‌آبادی صبح دوشنبه در جلسه این کمیسیون با اشاره به نقش کلیدی شهرداری در مدیریت بحران و حفظ نظم شهری، بر لزوم تقویت زیرساخت‌ها و اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد و خواستار نظارت دقیق بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ساماندهی فعالیت‌های غیررسمی شهری شد.

رئیس کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر سنندج، با اشاره به اهمیت نقش شهرداری‌ها در مدیریت بحران‌ها و حفظ آرامش شهروندان در بلایای طبیعی و انسانی، بر ضرورت تقویت آمادگی‌ها و بهبود زیرساخت‌های شهری تاکید کرد.

میمنت‌آبادی در این جلسه با استناد به بخشنامه ابلاغی وزارت کشور، یادآور شد: این بخشنامه تمامی دستگاه‌ها را موظف می‌سازد تا در راستای کاهش خسارات بحران‌ها و تسهیل مدیریت آنها همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهند.

وی در این خصوص افزود: شهرداری‌ها در بحران‌ها نقش کلیدی دارند و باید همواره آماده باشند تا در شرایط بحرانی به‌سرعت و مؤثر وارد عمل شوند.

رئیس کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر سنندج همچنین به نگرانی‌های خود در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سطح شهر موجب اختلال در نظم شهری و تغییر بافت منطقه‌ای شده است و ضروری است که مسئولین شهری نظارت دقیق‌تری داشته باشند و در این زمینه پیگیری‌های جدی‌تری انجام دهند.

وی همچنین بر لزوم توجه به فعالیت‌های غیررسمی در سطح شهر، نظیر دستفروشی‌ها، دکه‌ها و وانت‌بارها، تاکید کرد و افزود: این فعالیت‌ها علاوه بر ایجاد آشفتگی در سیمای شهری، نظم عمومی را نیز بر هم زده‌اند و باید به‌طور ویژه‌ای این مسائل ساماندهی شوند.

میمنت‌آبادی به مدیران مناطق شهری توصیه کرد: نظارت‌های دقیق‌تری را در این زمینه انجام دهند و یادآور شد: واگذاری دکه‌ها باید تنها از طریق مزایده و ثبت در سامانه‌های رسمی صورت گیرد.

وی همچنین پیشنهاد داد که محل‌های مناسبی برای وانت‌بارها در نظر گرفته شود و دستفروشان در مناطقی مشخص و ساماندهی‌شده به فعالیت بپردازند تا هم از نظر اقتصادی برای آنها شرایط بهتری فراهم شود و هم نظم و زیبایی شهر حفظ شود.

رئیس کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر سنندج در پایان تاکید کرد: در نهایت تنها با همدلی و همکاری همه‌جانبه می‌توانیم شهری زیبا، امن و منظم بسازیم و آینده‌ای روشن را برای شهروندان فراهم کنیم چرا که نظارت مستمر و ارتقا ظرفیت‌های سازمانی شهرداری‌ها برای مقابله با چالش‌ها و بحران‌ها ضروری است.