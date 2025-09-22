پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز دوشنبه سی و یکم شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: بعد از ظهر امروز در ارتفاعات استان افزایش ابر همراه با رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دریا در استان کمی مواج است افزود: شناورهای سبک و صیادی، برای رفت و آمد احتیاط لازم را داشته باشند.

حمزه نژاذ گفت: دریا در محدوده استان‌های خوزستان و بوشهر نسبتاً مواج پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: روز سه شنبه نیز این شرایط جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود و از اواخر وقت سه شنبه تا صبح پنجشنبه آب‌های خلیج فارس و غرب تنگه هرمز با وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی، مواج است و موجب محدودیت در رفت و آمدهای دریایی در این مناطق می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد: برای این مدت تمهیدات لازم در بنادر غربی استان صورت پذیرد.

به لحاظ دمایی تا پایان هفته جاری افزایش ۱ تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه مورد انتظار است.