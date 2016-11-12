حمام قلی سمنان رنگ و روی تازه گرفت

حمیدرضا دوست محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه حمام قلی از عناصر با ارزش بافت تاریخی سمنان است که در گذر تاریخی فرهنگی کهندژ قرار دارد، افزود: مرحله اول مرمت این بنای تاریخی با رویکرد بهسازی و مرمت بافت با ارزش تاریخی شهر به اتمام رسید.

وی با اشاره به اینکه این حمام تاریخی متعلق به دوره صفویه است، گفت: این بنای تاریخی در حال حاضر کارگاه سفالگری است و مرمت و بهسازی این بنا، علاوه بر زیباسازی چهره بافت تاریخی سمنان در افزایش بازدید گردشگران از محدوده بافت و کارگاه سفالگری واقع در این بنا، موثر است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سمنان افزود: پاک‌سازی دیوارها از اندودهای فرسوده، تخریب دیوارهایی که بخش عظیمی از آنها از بین رفته و دیواره های با نماسازی نامتعارف الحاقی، ساماندهی بخشی از بام حمام، احداث دیوار با نمای آجر و سیم گل، مرمت دیوار و بهسازی نمای بدنه‌های مشرف به محور تاریخی کهندژ از جمله فعالیت‌های انجام شده برای مرمت و بهسازی این حمام تاریخی است.

دوست محمدی گفت: مرحله دوم مرمت حمام قلی سمنان توسط سرمایه گذار بخش خصوصی و با نظارت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سمنان با رویکرد مرمت بام حمام در حال انجام است.

وی در خاتمه با یادآوری اینکه شهرستان سمنان دارای ۱۱۳ اثر ثبت شده در فهرست میراث ملی است، گفت: حمام قلی از یادگاران دوره صفویه نیز به شماره۵۶۳۳ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.