آغاز سال تحصیلی بهار تعلیم و تربیت است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا مظفر صبح دوشنبه در آئین جشن شکوفههای شهر سنندج با تبریک به دانشآموزان و والدین آنان اظهار داشت: امروز همزمان با سراسر کشور، بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار دانشآموز کلاس اولی به جمع خانواده تعلیم و تربیت پیوستند و آغازگر فصل تازهای از یادگیری و زندگی اجتماعی شدند.
وی افزود: آغاز سال تحصیلی، در حقیقت آغاز بهار تعلیم و تربیت است که امسال با رویش فصل پاییز مقارن شده و این همزمانی پیام بزرگی دارد؛ اینکه پس از هر پایانی آغازی تازه رقم میخورد و زندگی سرشار از فرصتهای نو است.
مشاور وزیر آموزش و پرورش خطاب به دانشآموزان کلاس اولی گفت: ورود به مدرسه بهمعنای آغاز مرحلهای تازه از زندگی اجتماعی است و اگر در خانه نخستین تجربههای اجتماعی را در کنار خانواده داشتید، امروز در مدرسه با جمعی بزرگتر و متنوعتر همراه میشوید و میآموزید چگونه در کنار تفاوتها، دوستی، گذشت و عشق را تجربه کنید.
مدرسه با حضور دانشآموزان با استعداد زیبا میشود
مظفر با ذکر مثالی ادامه داد: همانطور که نقاشی تنها با یک رنگ جلوهای ندارد، مدرسه نیز با حضور دانشآموزانی با رنگها، استعدادها و اخلاق متفاوت زیباتر میشود و هدف ما ساختن آیندهای شاد و پویا برای ایران با مشارکت همه دانشآموزان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از معلمان ابتدایی اظهار داشت: مسئولیت معلمان کلاس اول و دوره ابتدایی بسیار خطیر است، چرا که شخصیت و باورهای فکری دانشآموزان در این مقطع شکل میگیرد وآنچه معلم هست، بیش از آنچه آموزش میدهد، در ذهن و جان دانشآموزان اثرگذار خواهد بود.
مشاور وزیر آموزش و پرورش نیز خاطرنشان کرد: امروز شما ارزشمندترین سرمایه زندگی خود را به نظام تعلیم و تربیت میسپارید. ما متعهد هستیم که فرزندان شما را همچون فرزندان خود بدانیم و در مسیر رشد و تعالی آنان کوتاهی نکنیم با این حال، تحقق این هدف بدون همراهی و مشارکت والدین ممکن نخواهد بود و ضروری است خانوادهها در کنار مدرسه و معلمان حضور فعال داشته باشند.
وی در پایان از تلاشهای مدیران مدارس، عوامل اجرایی پروژه مهر و همکاران آموزش و پرورش استان قدردانی کرد و گفت: امیدواریم سال تحصیلی جدید را با نشاط، آرامش و موفقیت آغاز کنیم.
