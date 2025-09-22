مهدی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت جدی گرفتن موضوع شفافیت مالی در مجموعه مدیریت شهری اظهار کرد: امروز مدیریت شهری بیش از هر زمان دیگری نیازمند اعتمادسازی در میان شهروندان است و این امر جز با ایجاد شفافیت در حوزه درآمدها و هزینه‌ها محقق نخواهد شد.

وی افزود: شفافیت مالی نه تنها موجب ارتقای پاسخگویی مدیران می‌شود بلکه بستر لازم برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر در پروژه‌های عمرانی، خدماتی و رفاهی را فراهم می‌کند. اگر شهروندان بدانند درآمدهای شهرداری دقیقاً در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود، مشارکت آنان در امور شهری نیز به مراتب افزایش خواهد یافت.

شاکری با تأکید بر اهمیت حسابرسی دقیق در تمامی بخش‌های شهرداری گفت: حسابرسی صرفاً یک فرآیند اداری و فنی نیست بلکه رویکردی مدیریتی برای اطمینان از صحت عملکرد مالی، جلوگیری از اتلاف منابع و ایجاد بستر عدالت در بهره‌برداری از منابع عمومی است. به همین دلیل، نظارت‌های مستمر و دقیق در حوزه‌های مالی شهرداری باید به یک فرهنگ سازمانی تبدیل شود.

مدیرکل حسابرسی و امور مجامع شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه شهرداری به عنوان نهادی خدمت‌رسان، متولی اجرای پروژه‌ها و ارائه خدمات متنوع به شهروندان است، عنوان کرد: پایش مستمر فرآیندهای درآمدی و هزینه‌ای این نهاد می‌تواند مانع بروز انحرافات احتمالی در تخصیص منابع شود و باعث می‌شود تا هر ریال از درآمدهای شهر صرف توسعه و رفاه عمومی گردد.

وی ادامه داد: امروز مدیریت شهری با چالش‌هایی همچون محدودیت منابع، افزایش هزینه‌های جاری و نیاز روزافزون شهروندان به خدمات روبه‌روست؛ بنابراین تنها راهکار برای غلبه بر این چالش‌ها، استفاده بهینه و شفاف از منابع موجود است. پایش مستمر نه تنها خطاها و نواقص احتمالی را آشکار می‌کند، بلکه به مدیران کمک می‌کند تا با تصمیم‌گیری به‌موقع، مسیر صحیح را در اداره امور انتخاب کنند.

شاکری در پایان تصریح کرد: مجموعه حسابرسی و امور مجامع شهرداری کرمانشاه تلاش دارد با رویکردی علمی و تخصصی، همواره زمینه را برای ارتقای شفافیت، افزایش کارآمدی و اعتماد عمومی فراهم کند و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

وی خاطرنشان ساخت که مشارکت شهروندان و همراهی رسانه‌ها می‌تواند نقش مهمی در تحقق این اهداف داشته باشد.