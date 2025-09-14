به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست با اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن کارگری، ورزش کارگران، گسترش پوشش بیمه‌ای، ساماندهی بازار کار و اصلاح ساختار تأمین اجتماعی را تشریح کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن کارگری گفت: وزارت راه و شهرسازی زمین لازم برای احداث بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را در اختیار صنایع قرار داده است. این طرح به‌زودی با حضور رئیس‌جمهور رونمایی خواهد شد و در تفاهم‌نامه‌ها مقرر شده است کارفرمایان نیز حداقل ۲۰ درصد در این طرح سرمایه‌گذاری کنند.

وی به همکاری با آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: ۲۵۰۰ مدرسه دارای زمین چمن مصنوعی و ۱۸۰۰ مدرسه ویژه کودکان استثنایی برای استفاده ورزشی کارگران و پیشکسوتان در نظر گرفته شده است. این ظرفیت می‌تواند علاوه بر ورزش، برای برنامه‌های آموزشی سالمندی و خدمات بهداشتی بازنشستگان، نیز استفاده شود.

پوشش بیمه‌ای رانندگان پلتفرم حمل و نقل

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره گسترش پوشش بیمه‌ای رانندگان پلتفرم‌های حمل‌ونقل هم گفت: در این زمینه دیدگاه‌های مخالفی مطرح شده، اما این طرح به معنای کارفرما شدن دولت نیست و هدف اصلی، افزایش ضریب پوشش بیمه‌ای و حمایت از شاغلان این بخش است.

وی از تجربه موفق برخی شهرها در ایجاد ایستگاه‌های کاریابی ویژه کارگران ساختمانی سخن گفت و افزود: با همکاری شهرداری‌ها می‌توان فضاهایی مانند سالن‌های عمومی را برای استقرار کارگران ساختمانی اختصاص داد تا هم امکان استفاده از آنها در مشاغل مختلف افزایش یابد و هم خدمات آموزشی و ایمنی در همان مکان ارائه شود.

اجرای ابلاغ الکترونیکی

میدری با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت دادگستری و قوه قضائیه از آغاز اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی دعاوی کارگری و کارفرمایی در آینده نزدیک خبر داد و آن را گامی مهم برای کاهش هزینه‌ها و تسهیل روند رسیدگی دانست.

وزیر کار بر ضرورت اصلاح ساختار نظام آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای ارتقای بهره‌وری و افزایش دستمزد کارگران تأکید کرد و خواستار همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این زمینه شد.

وزیر کار از تدوین طرحی با همکاری بانک مرکزی برای کمک به تأمین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: این طرح بر اساس اعتبارسنجی، تسهیلاتی را در حوزه تأمین اجتماعی در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهد که هم اکنون در دست بررسی است و پس از نهایی شدن جزئیات آن اعلام می‌شود.

اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی

وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از موازی‌کاری در صندوق‌های بازنشستگی، تجمیع برخی صندوق‌های بیمه‌ای را ضروری دانست و افزود: با تجمیع صندوق‌ها امکان ایجاد زنجیره ارزش در بنگاه‌های اقتصادی متعلق به این شرکت‌ها فراهم می‌شود.

وزیر تعاون در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رقابت کارگران ایرانی با کارگران اتباع بیگانه اشاره کرد و گفت: شبکه‌های کاری اتباع موجب شده حضور آنان در برخی مشاغل ساده و ساختمانی پررنگ شود و این مسأله به کاهش فرصت‌های شغلی و افت دستمزد کارگران ایرانی منجر شده است و دولت تلاش می‌کند این حوزه را ساماندهی کند.

وزیر تعاون درباره ساماندهی کارگران ساختمانی تأکید کرد: ایجاد ایستگاه‌های کاریابی علاوه بر بهبود امنیت شغلی، می‌تواند به محلی برای آموزش‌های ایمنی و فرهنگ‌سازی نیز تبدیل شود. در این ایستگاه‌ها می‌توان بروشورهای آموزشی توزیع کرد یا برنامه‌های تصویری درباره نکات ایمنی پخش کرد.

نیمی از جمعیت کشور را کارگران و خانواده آنها تشکیل می‌دهند

در این نشست علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران هم گفت: کارگران و خانواده‌های آنان بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و بخش بزرگی از جامعه را در بر می‌گیرند، از این‌رو انتظار می‌رود توجه ویژه‌ای به مسائل و نیازهای این قشر شور.

وی با اشاره به جایگاه کارگران به‌عنوان نیروی محرکه اصلی تولید، افزود: دولت باید خدمت به جامعه کارگری را در اولویت سیاست‌های خود قرار دهد و سنت خدمت‌گذاری به مردم را تقویت کند.