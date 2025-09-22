دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد رمز پیروزی در وحدت و همدلی ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با ۳۱ شهریور در پیامی به مناسبت آغاز هفته مقدس گفت: دفاع مقدس ۱۲ روزه مردم ایران در برابر رژیم کودک‌کش صهیونیستی، برگ زرین دیگری بر دفتر مقاومت و ایستادگی ملت افزوده است و نشان داد که رمز پیروزی و پیشرفت، همچنان در وحدت و همدلی ملت ایران نهفته است.

متن پیام سیدعباس صالحی به این شرح است: آغاز هفته دفاع مقدس، یادآور هشت سال ایستادگی و رشادت ملتی است که با تکیه بر ایمان و همبستگی، از کیان ایران عزیز دفاع کردند و الگویی بی‌بدیل از مقاومت و عزت را به جهان نشان دادند. دفاع مقدس، تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه سرمایه‌ای فرهنگی و معنوی است که روح همبستگی را در تار و پود این سرزمین زنده نگه داشته است.

امروز نیز در امتداد همان راه، دفاع مقدس ۱۲ روزه مردم ایران در برابر رژیم کودک‌کش صهیونیستی، برگ زرین دیگری بر دفتر مقاومت و ایستادگی ملت افزوده است و نشان داد که رمز پیروزی و پیشرفت، همچنان در وحدت و همدلی ملت ایران نهفته است. همان‌گونه که در روزهای سخت دهه شصت، این وحدت، کشور را از تنگناهای بزرگ عبور داد، امروز نیز می‌تواند ما را در مسیر توسعه و سربلندی یاری کند.

با درود به روان پاک همه شهیدان، جانبازان، ازادگان و خانواده ایشان، در این هفته پرافتخار، از همه هنرمندان و اصحاب فرهنگ دعوت می‌کنم با خلق آثار فاخر در عرصه‌های سینما، تئاتر، موسیقی، ادبیات و هنرهای تجسمی، تصویرگر شکوه همبستگی و مقاومت ملت ایران باشند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تمام ظرفیت‌های خود، پشتیبان تولید آثاری است که روایت‌گر حماسه‌های بزرگ این ملت و الهام‌بخش نسل‌های آینده باشد.