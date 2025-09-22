توزیع ۲ هزار و ۷۰۰ بسته تحصیلی در قالب طرح «ارمغان مهر» هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور اظهار کرد: بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ بسته لوازمالتحریر به ارزش ۳۳ میلیارد ریال در قالب طرح «ارمغان مهر برای آینده سازان» میان دانشآموزان کمبرخوردار هرمزگان توزیع شد.
وی افزود: بستههای توزیعشده با کمک خیران و داوطلبان هلالاحمر تهیه و در مناطق مختلف استان میان دانشآموزان نیازمند توزیع شده است.
سلحشور هدف از اجرای این طرح را ارتقای شرایط تحصیلی دانشآموزان کمبرخوردار و حمایت از خانوادهها عنوان کرد و گفت: تلاش میشود همه دانشآموزان هدف، در سال تحصیلی جدید، از این کمکها بهرهمند شوند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان خاطرنشان کرد: این پویش از نیمه شهریور ماه آغاز و تا پایان مهر ادامه خواهد داشت.
نظر شما