  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷

توزیع ۲ هزار و ۷۰۰ بسته تحصیلی در قالب طرح «ارمغان مهر» هرمزگان

بندرعباس-مدیر عامل هلال احمر هرمزگان با اشاره به تهیه و توزیع توزیع ۲ هزار و ۷۰۰ بسته لوازم‌التحریر در قالب پویش «ارمغان مهر برای آینده سازان» از تداوم این طرح تا پایان مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور اظهار کرد: بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۳۳ میلیارد ریال در قالب طرح «ارمغان مهر برای آینده سازان» میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار هرمزگان توزیع شد.

وی افزود: بسته‌های توزیع‌شده با کمک خیران و داوطلبان هلال‌احمر تهیه و در مناطق مختلف استان میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شده است.

سلحشور هدف از اجرای این طرح را ارتقای شرایط تحصیلی دانش‌آموزان کم‌برخوردار و حمایت از خانواده‌ها عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود همه دانش‌آموزان هدف، در سال تحصیلی جدید، از این کمک‌ها بهره‌مند شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان خاطرنشان کرد: این پویش از نیمه شهریور ماه آغاز و تا پایان مهر ادامه خواهد داشت.

