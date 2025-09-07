آغاز پویش ملی «ارمغان مهر ۱۴۰۴» در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور با اشاره به هدف این طرح گفت: این پویش با رویکرد حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم و کمتر برخوردار در آستانه سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود و بسته‌های نوشت‌افزار، کیف و کفش در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.

وی زمان اجرای این طرح را از ۱۵ شهریور تا ۳۰ مهرماه اعلام کرد و افزود: خیرین، داوطلبان هلال‌احمر، گروه‌های جهادی و نهادهای مردمی در سراسر استان می‌توانند در اجرای این پویش مشارکت داشته باشند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان همچنین راه‌های مشارکت در این پویش را معرفی کرد و گفت: خیرین می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب ۹۹۹۹۹ یا شماره کارت ۵۸۹۴۶۳۱۸۵۰۲۵۹۷۳۰ نزد بانک رفاه کارگران واریز کنند. شماره شبا IR۶۸۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۹۹۹۹۹۰۰ و کد دستوری #۵۱۱۲ نیز برای تسهیل در واریز کمک‌ها در نظر گرفته شده است.