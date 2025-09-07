  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹

آغاز پویش ملی «ارمغان مهر ۱۴۰۴» در هرمزگان

آغاز پویش ملی «ارمغان مهر ۱۴۰۴» در هرمزگان

بندرعباس - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان از آغاز پویش ملی «ارمغان مهر ۱۴۰۴ برای آینده‌سازان» در استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور با اشاره به هدف این طرح گفت: این پویش با رویکرد حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم و کمتر برخوردار در آستانه سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود و بسته‌های نوشت‌افزار، کیف و کفش در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.

وی زمان اجرای این طرح را از ۱۵ شهریور تا ۳۰ مهرماه اعلام کرد و افزود: خیرین، داوطلبان هلال‌احمر، گروه‌های جهادی و نهادهای مردمی در سراسر استان می‌توانند در اجرای این پویش مشارکت داشته باشند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان همچنین راه‌های مشارکت در این پویش را معرفی کرد و گفت: خیرین می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب ۹۹۹۹۹ یا شماره کارت ۵۸۹۴۶۳۱۸۵۰۲۵۹۷۳۰ نزد بانک رفاه کارگران واریز کنند. شماره شبا IR۶۸۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۹۹۹۹۹۰۰ و کد دستوری #۵۱۱۲ نیز برای تسهیل در واریز کمک‌ها در نظر گرفته شده است.

کد خبر 6582578

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها