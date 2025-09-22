به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی پیش‌ازظهر دوشنبه همزمان با اولین روز هفته دفاع مقدس در نشست با فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی استان همدان با تاکید بر جایگاه نظریه مقاومت در جهان امروز اظهار کرد: آنچه امروز در یمن و غزه شاهد هستیم، ثمره قیام امام خمینی (ره) و احیای نظریه مقاومت توسط انقلاب اسلامی است.

وی افزود: نمود عینی مقاومت در یمن و غزه قابل مشاهده است و کشورهای اروپایی، با وجود سردمداران یهودی، به دلیل فشارهای اجتماعی نسبت به تحولات منطقه برخوردهای متفاوتی نشان می‌دهند.

نماینده ولی‌فقیه در همدان با بیان اینکه هرچه جلوتر می‌رویم، نظریه مقاومت ظهور و بروز بیشتری پیدا می‌کند، گفت: با وجود پیشنهاد منطقی وزیر امور خارجه، زیاده‌خواهی کشورهای اروپایی مانع توافق شد.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی مذاکره را در اصل ممنوع ندانست و خاطرنشان کرد: اصل مذاکره حتی با فرعون ممنوع نیست، اما مذاکره باید عاقلانه، تأمین کننده منافع کشور و برابر باشد؛ نه مذاکره‌ای که به دنبال تسلیم باشد.

وی عنوان کرد: اگر نگاه الهی نداشته باشیم و به منبع قدرت متصل نباشیم، ایستادگی در برابر مستکبران ممکن نیست.

امام جمعه همدان ادامه داد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ضمن آمادگی کامل، همواره در حال بازسازی هستند و همراهی مردم با توجه به مشکلات اقتصادی قابل تقدیر است. این مساله نشان‌دهنده فهم اجتماعی مردم ایران است.

وی در پایان تصریح کرد: دولتمردان باید برای حل مشکلات مردم تمام تلاش خود را به کار گیرند، چراکه دشمن به دنبال آسیب زدن به انسجام درونی کشور است و مردم با هوشیاری این توطئه‌ها را می‌شناسند.