به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی ظهر جمعه در خطبههای نمازجمعه همدان با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، حفظ ارزشها، عدالت و نظام توحیدی را وظیفه همگانی دانست و اظهار کرد: امروز انسانیت در عرصه بینالملل به خطر افتاده و ملتها باید برای پاسداشت آن متحد شوند.
وی با اشاره به سیاستهای دفاعی کشور تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران اهل جنگطلبی و تجاوز به دیگر کشورها نیست اما در مقابل تهدیدات، برای حفظ امنیت ملی عقبنشینی نخواهد کرد.
شعبانی موثقی مذاکره درباره توان موشکی و کاهش برد آن را غیرعاقلانه و مخل امنیت دانست و افزود: تجربه نشان داده دشمنان با تحریم و فشار نیز به اهداف خود نخواهند رسید چرا که ملت ایران مقاوم و هوشیار است.
امامجمعه همدان با بیان اینکه تلاش دشمن ایجاد جنگ روانی در جامعه است، بر هوشیاری همه اقشار برای خنثیسازی این فضا تأکید کرد.
وی همچنین نقش دستگاههای حراست ادارات در پیشگیری از فساد، تکریم اربابرجوع و صیانت از بیتالمال را مهم و غیرقابل اغماض خواند.
شعبانی موثقی در بخش دیگری از خطبهها به مشکلات آب شرب شهر همدان اشاره کرد و گفت: با خرید و راهاندازی سیستم اوزونزنی در تصفیهخانه که ۱۷۵ میلیارد تومان هزینه دارد، میتوان بخش عمده مشکلات طعم و بوی آب را حل کرد.
وی درباره نحوه هزینهکرد مالیات در استان افزود: اهالی استان میتوانند با انتخاب یکی از ۱۲ پروژه عمرانی و خدماتی، مالیات خود را مستقیماً صرف همان طرح کنند.
امامجمعه همدان در پایان با تبریک هفته دفاع مقدس و موفقیتهای تیم ملی کشتی آزاد، از درگاه خداوند برای تعجیل در فرج امام زمان (عج)، رفع مشکلات اقتصادی مردم و حفظ نظام اسلامی دعا کرد.
