اجرای بیش از ۳۰۰ برنامه فرهنگی و عمرانی در هفته دفاع مقدس شفت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد نقدپور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: این ایام فرصتی ارزشمند برای بازخوانی رشادت‌های رزمندگان اسلام و تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت برای نسل جوان است.

وی با اشاره به شعار امسال هفته دفاع مقدس با عنوان «ما فاتحان قله‌ایم»، افزود: ملت ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس با ایمان، اتحاد و مقاومت در برابر دشمنان تا دندان مسلح ایستادگی کردند و این تجربه تاریخی نشان داد که پیروزی صرفاً در میدان جنگ رقم نمی‌خورد، بلکه ریشه در باور و اعتقاد مردم دارد.

فرمانده سپاه ناحیه شفت با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته، گفت: بیش از ۳۰۰ برنامه متنوع فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و عمرانی در شهرستان شفت اجرا می‌شود.

نقدپور ادامه داد: گلباران مزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا، رژه موتوری و خودرویی، برگزاری محافل انس با قرآن، روایتگری رزمندگان در مدارس، نواختن زنگ مهر و مقاومت، نشست‌های بصیرتی و برنامه‌های جهاد تبیین در محلات و ادارات از جمله این برنامه‌هاست.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی هفته دفاع مقدس نیز بیان کرد: در این هفته ۲۴ واحد مسکن محرومان با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان افتتاح می‌شود و همچنین بیش از ۳۱ هزار مترمربع آسفالت راه روستایی با هزینه‌ای بیش از ۲۱ میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرمانده سپاه شفت همچنین از برگزاری همایش تجلیل از رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس در تالار فرهنگی این شهرستان خبر داد و افزود: اجرای میز خدمت جهادی در روستای زردکام، پیاده‌روی خانوادگی همراه با برنامه‌های شاد، برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی نیز در دستور کار قرار دارد.

نقدپور با تأکید بر لزوم تبیین دستاوردهای دفاع مقدس در شرایط فعلی، گفت: دشمنی استکبار با ملت ایران ماهیتی دینی و مردمی دارد و امروز در منطقه، اتحاد مقدسی میان ملت‌های مسلمان شکل گرفته که نمود آن را در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز شاهد بودیم؛ این اتحاد، نشانه‌ای از پایداری جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی است.