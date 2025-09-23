امیر مهدیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییراتی که در کاراته رخ داده است گفت: اینکه شخصی از جنس کاراته عهده دار مسئولیت فدراسیون شده برای کاراته کشور جای خرسندی دارد. رهنما تمام مراحل فنی و مدیریتی را پشت سر گذاشته، قهرمان بوده و به عنوان یک مربی بازیکن ساز در کاراته ایران سرمربی تیم ملی و مدیر کل تربیت بدنی استان گیلان بوده و باید از این موضوع بهترین بهره را برد.
دارنده دو مدال طلای جهان افزود: پس از برگزاری مجمع، رئیس جدید تغییرات مد نظر خود را در بخشهای مختلف فدراسیون آغاز کرد که یکی از این موارد هم تیم ملی و کادر فنی آن بود که جلسهای برگزار و برنامههای آماده سازی برای دو رویداد مهم پیش رو تدوین شد.
مربی تیم ملی با اشاره به آغاز اردوهای تیم ملی اظهار داشت: برگزاری مجمع و تغییر و تحولهای ایجاد شده باعث شد مدت زمانی را که میتوانستیم برای آماده سازی ملی پوشان استفاده کنیم، از دست بدهیم. نزدیک به ٥٠ روز مفید بیش روی ماست تا برای مسابقات قهرمانی جهان و بازیهای کشورهای اسلامی آماده شویم.
وی افزود: کاراته کاهای اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی و مسابقات قهرمانی جهان مشخص شدهاند، نمایندهای هم که برای کسب سهمیه جهانی باید به رقابتهای پاریس اعزام شود، نیز بیش از این انتخاب شده است.
مهدیزاده ادامه داد: بر اساس زمانبندی هر دو رویداد نفرات ما انتخاب و ثبت نام شدهاند و تغییری نمیتوانیم در آن داشته باشیم. در واقع ما دو رویداد بیش رو داریم که نفرات اعزامی آن از قبل مشخص شده و ما فقط باید برای آماده سازی آنها تلاش کنیم و هدف اصلی نیز همین است که با آمادگی بالا در این رقابتها حضور داشته باشیم.
مربی تیم ملی گفت: یک تیم ملی قوی و قدرتمند با کسب نتایج درخور شأن کاراته ایران میتواند شور و نشاط را به جامعه کاراته بازگرداند. از خانواده بزرگ کاراته بخصوص پیشکسوتان عزیز درخواست دارم تیم ملی را حمایت کرده تا بتوانیم شروع خوبی در مسابقات مهم پیش رو داشته باشیم.
مهدیزاده در پایان گفت: از همه مربیانی که در سالهای گذشته در کسوت مربی تیم ملی زحمات زیادی کشیدهاند، بخصوص استاد شهرام هروی تشکر و قدردانی کرده و با کسب اجازه از همه بزرگان کاراته کشور، تلاش میکنیم بهترین خود را برای تیم ملی بگذاریم.
