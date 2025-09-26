  1. ورزش
فریدخمامی: سرمربی ملی کاراته نمی‌شوم؛ رئیس فدراسیون هم چنین قصدی ندارد

سرپرست سازمان تیم های ملی کاراته گفت: روال انتخاب سرمربی تیم ملی در حال طی شدن است و این که عنوان شده بنده یا رئیس فدراسیون قصدی برای تصدی این مسئولیت داریم واقعیت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید تمرینات تیم ملی کاراته جهت حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی، رقابت‌های کسب سهمیه مسابقات جهانی در فرانسه و رقابت‌های قهرمانی جهان در مصر از دوشنبه هفته گذشته آغاز شد. تمریناتی که بدون حضور سرمربی آغاز شد.

امیر مهدیزاده مسئولیت تمرین ملی پوشان را برعهده داشت و ابراهیم حسن بیگی به همراه حبیب حاتمی نیز به عنوان مربی بدنساز در کنار مهدیزاده به کادر فنی تیم ملی اضافه شدند. قرار بود سرمربی تیم ملی نیز معرفی شود که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

در چنین شرایطی شائبه حضور رئیس فدراسیون و یا رئیس سازمان تیم‌های ملی در رأس کادر فنی تیم ملی مطرح شد که مازیار فرید خمامی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: مسعود رهنما به دلیل حضور در جایگاه ریاست فدراسیون نه چنین قصدی دارد و نه اینکه مشغله کاری او چنین اجازه‌ای به او می‌دهد. در مورد خود من نیز چنین موضوعی صحت ندارد. به صراحت اعلام می‌کنم که تحت هیچ شرایطی سرمربی تیم ملی نخواهم شد.

فرید خمامی در خصوص زمان معرفی سرمربی تیم ملی گفت: کارهای مربوطه در حال پیگیری است و به امید خدا روزهای ابتدایی هفته آینده سرمربی تیم ملی معرفی خواهد شد.

