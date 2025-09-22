  1. استانها
  2. لرستان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

۲۸ هزار کلاس‌اولی لرستان راهی مدرسه شدند

خرم‌آباد - مراسم جشن شکوفه‌ها با حضور ۲۸ هزار کلاس‌اولی لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه مراسم جشن شکوفه‌ها در مدارس لرستان و در مرکز استان نیز در دبستان دخترانه شاهد ناحیه یک برگزار شد.

سید عیسی سهرابی مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان در این مراسم، اظهار داشت: ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم که امسال مهری متفاوت داشته باشیم.

وی با بیان اینکه علاوه بر توجه به زیرساخت‌های فیزیکی، در راستای ارتقای فعالیت‌های آموزشی و پرورشی، دوره‌های متعددی هم برای فرهنگیان، معلمان و مدیران مدارس را در دستور کار قرار دادیم، عنوان کرد: تربیت یک موضوع جمعی و مسئله‌ای عمیق است، بنابراین ما به همراهی و همکاری خانواده‌ها بیش از حد نیاز داریم.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، بیان داشت: زمانی اتفاقات مثبت در حوزه تعلیم‌وتربیت رخ می‌دهد که ارتباط بین خانواده و مدرسه، یک ارتباط کامل باشد.

سهرابی، یادآور شد: امسال در مراسم جشن شکوفه‌ها، حدود ۲۸ هزار دانش‌آموز کلاس‌اولی در لرستان آغاز سال تحصیلی خود را جشن گرفتند.

کد خبر 6597800

برچسب‌ها

