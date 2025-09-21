خبرگزاری مهر - گروه استانها: با نزدیکشدن به آغاز سال تحصیلی جدید، استان لرستان آمادهٔ استقبال از فصل پاییز و ماه مهر میشود. مدارس و فضاهای آموزشی در حال تکمیل و آمادهسازیهای نهایی خود هستند تا محیطی امن و پویا برای دانشآموزان و دانشجویان فراهم آورند.
خانوادههای لرستانی نیز با تهیهٔ ملزومات آموزشی و همراهی با فرزندانشان، فضایی پرنشاط را برای یادگیری ایجاد میکنند. به نظر میرسد امسال نیز لرستان با همتی والا به استقبال مهر و دانایی میرود.
ثبتنام دانشآموزان به اتمام رسید
نورالله فرضی پور رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزشوپرورش لرستان در گفتگو با مهر، اظهار داشت: طبق برنامه زمانبندی، همزمان با سراسر کشور، اقدامات لازم برای بازگشایی مدارس در دستور کار قرار دادهایم و لرستان جزو استانهای سرآمد در کشور دراینرابطه است.
وی عنوان کرد: یکی از شاخصها و برنامههای مدنظر دراینرابطه موضوع ثبتنام دانشآموزان است.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزشوپرورش لرستان با تأکید بر اینکه ثبتنام دانشآموزان در استان به اتمام رسیده است، افزود: رتبهبندی این امر از سوی وزارت آموزشوپرورش اعلام میشود، لرستان دراینرابطه جزو استانهای برتر در کشور بوده است.
ابلاغ ۹۷ درصد معلمان داده شد
فرضی پور در ادامه سخنان خود با اشاره به شاخص توزیع و تحویل کتب درسی در بین دانشآموزان، بیان داشت: همچنین سازماندهی معلمان یکی دیگر از شاخصهای مدنظر دراینرابطه است.
وی گفت: ابلاغ تقریباً ۹۷ درصد از معلمان در استان مشخص شده است.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزشوپرورش لرستان در ادامه برنامه درسی دانشآموزان را یکی دیگر از شاخصهای مدنظر برشمرد و افزود: اولیا، دانشآموزان و همچنین همکاران ما در مدارس باید از این برنامه درسی دانشآموزان مطلع شوند.
۴۶۴۶ مدرسه آماده حضور دانشآموزان
فرضی پور، تصریح کرد: چهارهزار و ۶۴۶ فضای آموزشی آماده حضور دانشآموزان لرستانی در سال تحصیلی جدید هستند.
وی با بیان اینکه از مجموع این تعداد فضای آموزشی، سه هزار و ۹۱۶ مورد، عادی، دولتی و یا استثنایی هستند، بیان داشت: مابقی این مدارس، هیئتامنایی، خاص، نمونه دولتی و یا تیزهوشان هستند.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزشوپرورش لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اعزام کاروان ورزشی و بهداشتی به مدارس عادی و دولتی استان، گفت: در این راستا اقلام ورزشی و بهداشتی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان در بین مدارس یاد شده توزیع شده است.
بهسازی و شادابسازی مدرسهها
فرضی پور، عنوان کرد: همچنین اجرای طرح شهید «عجمیان» یکی دیگر از برنامههای در دستور کار است.
وی با بیان اینکه در قالب این طرح کار بهسازی و شادابسازی مدارس انجام میگیرد، افزود: در این راستا نیز ۳۸۳ مدرسه نیازمند به بهسازی، یا بهسازی شدهاند و یا اینکه در حال انجام است.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزشوپرورش لرستان، یادآور شد: در استان ۱۰۶ مدرسه نوسازی داریم.
فرضی پور با تأکید بر اینکه برخی از این مدارس در طول هفته دولت افتتاح شده است، گفت: تجهیزات موردنیاز این مدارس نیز از امروز اعزام خواهند شد.
برنامهریزی برای تحصیل ۴۶ درصددانش آموزان در رشتههای مهارتی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در سال گذشته ۳۶ درصد از دانشآموزان استان در دو رشته فنی و حرفهای و کار و دانش مشغول به تحصیل بودند، گفت: هدف ما در سال جاری دراینرابطه رسیدن به عدد ۴۲ درصد است.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزشوپرورش لرستان، عنوان کرد: امیدواریم این عدد در استان محقق شود، به اولیای دانشآموزان این قول را میدهیم که آموزشوپرورش مهارتی که همان تحصیل در رشتههای فنی و حرفهای و کار و دانش است، آموزشهای با کیفیتی خواهد داشت.
فرضی پور، بیان داشت: حتماً خروجیهای ما در بازار کار و حتی اگر وارد دانشگاه هم نشوند، نیروهای ماهری خواهند بود.
ارائه آموزشهای هوش مصنوعی به معلمان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح «توانا» در برخی از سطح مدرسان دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم در مشهد مقدس، عنوان کرد: این مدرسان، برای ۱۰۰ درصد معلمان شاغل آموزشهای لازم و بهروز با تکیه به هوش مصنوعی را ارائه کردند.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزشوپرورش لرستان، بیان داشت: در این راستا معلمان ما در سال جدید با یک رویکرد جدید در کلاسهای درس حضور خواهند داشت.
