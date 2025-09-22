  1. بازار
  2. بازار
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

برنامه‌های فرهنگی ایران‌مال همزمان با بازگشایی مدارس

برنامه‌های فرهنگی ایران‌مال همزمان با بازگشایی مدارس

همزمان با بازگشایی مدارس در کشور، ایران‌مال ده‌ها برنامه کنسرت و موسیقی در دست اجرا دارد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سه شنبه اول مهر گروه کر دلنوازان در باغ ماهان برنامه خواهد داشت. جمعه چهارم مهر هم گروه دی بند شادی را به جمع بازدید کنندگان در باغ ماهان خواهد آورد. همزمان دهها برنامه موسیقی محیطی در نقاط مختلف ایران‌مال اجرا خواهد شد.

دوشنبه ۳۱ شهریور هم جشنواره خمیری در فروشگاه ماتی لوس هم کودکان و خانواده‌هایشان را سرگرم می‌کند.

برنامه‌های فرهنگی ایران‌مال همزمان با بازگشایی مدارس

بلک باکس هم صحنه برپایی تئاتر پرفورمنس ۲۵۷ خواهد بود. گروه کتابخوانی جندی شاپور و یک فنجان داستان در همهمه بازار عنوان دیگر برنامه‌های فرهنگی ایران‌مال است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد خبر 6597802

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها