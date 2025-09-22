به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سه شنبه اول مهر گروه کر دلنوازان در باغ ماهان برنامه خواهد داشت. جمعه چهارم مهر هم گروه دی بند شادی را به جمع بازدید کنندگان در باغ ماهان خواهد آورد. همزمان دهها برنامه موسیقی محیطی در نقاط مختلف ایران‌مال اجرا خواهد شد.

دوشنبه ۳۱ شهریور هم جشنواره خمیری در فروشگاه ماتی لوس هم کودکان و خانواده‌هایشان را سرگرم می‌کند.

بلک باکس هم صحنه برپایی تئاتر پرفورمنس ۲۵۷ خواهد بود. گروه کتابخوانی جندی شاپور و یک فنجان داستان در همهمه بازار عنوان دیگر برنامه‌های فرهنگی ایران‌مال است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.