بازگشت ساعات کاری ادارات البرز به روال عادی از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فراهانی اظهار کرد: از روز سهشنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ ساعات کاری ادارات و دستگاههای اجرایی استان به روال عادی گذشته بازمیگردد.
وی افزود: بر این اساس، ساعات کاری ادارات از شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ صبح تا ۱۴:۳۰ بعدازظهر خواهد بود و در روزهای پنجشنبه نیز از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳ تعیین شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خاطرنشان کرد: تغییر ساعات کاری در ماههای اخیر به منظور مدیریت مصرف انرژی اجرا شد که با پایان دوره گرمای شدید، شرایط عادی از ابتدای مهرماه برقرار میشود.
کرج - معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری از بازگشت ساعات کاری ادارات البرز به روال عادی از ابتدای مهرماه خبر داد .
