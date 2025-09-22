بازگشت ساعات کاری ادارات البرز به روال عادی از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فراهانی اظهار کرد: از روز سه‌شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ ساعات کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان به روال عادی گذشته بازمی‌گردد.



وی افزود: بر این اساس، ساعات کاری ادارات از شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ صبح تا ۱۴:۳۰ بعدازظهر خواهد بود و در روزهای پنج‌شنبه نیز از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳ تعیین شده است.



معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خاطرنشان کرد: تغییر ساعات کاری در ماه‌های اخیر به منظور مدیریت مصرف انرژی اجرا شد که با پایان دوره گرمای شدید، شرایط عادی از ابتدای مهرماه برقرار می‌شود.