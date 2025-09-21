جلیل بالایی در گفتگو با خبرنگار مهر طی گفت: بر اساس بخشنامهای رسمی، ساعت کاری دستگاههای اجرایی و همچنین مراکز آموزشی، بانکهای استان کرمانشاه را اعلام کردهایم.
وی افزود: بر اساس این بخشنامه ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان از ۶:۴۵ صبح تا ۱۴:۴۵ بعدازظهر تعیین شده است و کارکنان موظفاند در این چارچوب به ارائه خدمات به مردم بپردازند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه تصریح کرد: همچنین طبق تصمیم اتخاذ شده، روزهای پنجشنبه ادارات به صورت دورکاری فعالیت خواهند داشت.
وی یادآور شد: در حوزه آموزشی نیز، ساعت شروع به کار مدارس ابتدایی ۸ صبح و مدارس متوسطه ۷:۳۰ صبح خواهد بود و مراکز آموزش عالی و دانشگاههای استان نیز فعالیت خود را از ۸ صبح آغاز میکنند.
بالایی خاطرنشان کرد: در بخش اقتصادی و خدماتی، بانکهای استان رأس ساعت ۷:۳۰ صبح فعالیت روزانه خود را شروع میکنند.
وی ادامه داد: در این بخشنامه تأکید کرده ایم که هدف از تنظیم و ساماندهی ساعات کاری، ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف خدماتی، آموزشی و اقتصادی استان، کاهش ناهماهنگیها در ترددهای شهری و همچنین مدیریت بهینه مصرف انرژی است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این بخشنامه از سوی تمامی دستگاهها، واحدهای صنفی و مراکز آموزشی الزامی است و مسئولان مربوطه باید بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه در پایان یادآور شد: رعایت ساعات کاری اعلام شده نه تنها در ارتقای بهرهوری اداری و آموزشی نقش خواهد داشت، بلکه نظم و انضباط اجتماعی را نیز تقویت خواهد کرد.
