دشمن با تحریف حقیقت مسیر تاریخ را منحرف می‌کند

قزوین- دستیار ویژه رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه دشمن با تحریف حقیقت مسیر تاریخ را منحرف می‌کند، گفت: دشمن با وارونه‌نمایی حقایق، مسیر جهان را به نفع خود تغییر می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین حقانی پیش از ظهر پنجشنبه در رویداد فتح صادق ویژه دختران نوجوان و تشکل دختران حاج قاسم با اشاره به نقش مخرب تحریف در تاریخ، اظهار داشت: اساسی‌ترین کار دشمن از آغاز تاریخ تاکنون، نمایش تحریف بوده است.

دستیار ویژه معاون فرهنگی و امور استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد: دشمن با وارونه‌نمایی حقایق، مسیر جهان را به نفع خود تغییر داده و افکار عمومی را منحرف می‌کند.

وی افزود: دشمن دنیا را بر اساس تحریف پیش می‌برد؛ به‌گونه‌ای که یک روز برای جولانی جایزه می‌گذارند و روز دیگر با او همراه می‌شوند. این رفتارها نشان‌دهنده عمق نفوذ تحریف در تصمیم‌سازی‌های جهانی است.

حقانی با بیان اینکه ما باید بتوانیم تحریف‌های عالم را رونمایی کنیم تأکید کرد: اگر نتوانیم چهره واقعی تحریف را آشکار کنیم جامعه در دام روایت‌های جعلی گرفتار خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه وظیفه نهادهای فرهنگی و تبلیغی، شناسایی و افشای تحریف‌ها است، اضافه کرد: تنها با بازگشت به حقیقت و روشنگری می‌توان در برابر این هجمه ایستادگی کرد و مسیر درست را به مردم نشان داد.

