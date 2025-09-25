به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامحسین حقانی پیش از ظهر پنجشنبه در رویداد فتح صادق ویژه دختران نوجوان و تشکل دختران حاج قاسم با اشاره به نقش مخرب تحریف در تاریخ، اظهار داشت: اساسیترین کار دشمن از آغاز تاریخ تاکنون، نمایش تحریف بوده است.
دستیار ویژه معاون فرهنگی و امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد: دشمن با وارونهنمایی حقایق، مسیر جهان را به نفع خود تغییر داده و افکار عمومی را منحرف میکند.
وی افزود: دشمن دنیا را بر اساس تحریف پیش میبرد؛ بهگونهای که یک روز برای جولانی جایزه میگذارند و روز دیگر با او همراه میشوند. این رفتارها نشاندهنده عمق نفوذ تحریف در تصمیمسازیهای جهانی است.
حقانی با بیان اینکه ما باید بتوانیم تحریفهای عالم را رونمایی کنیم تأکید کرد: اگر نتوانیم چهره واقعی تحریف را آشکار کنیم جامعه در دام روایتهای جعلی گرفتار خواهد شد.
وی در پایان با بیان اینکه وظیفه نهادهای فرهنگی و تبلیغی، شناسایی و افشای تحریفها است، اضافه کرد: تنها با بازگشت به حقیقت و روشنگری میتوان در برابر این هجمه ایستادگی کرد و مسیر درست را به مردم نشان داد.
