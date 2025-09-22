به گزارش خبرنگار مهر، امیر عاملی در محفل شعرخوانی هفته دفاع مقدس، با اشاره به مظلومیت مردم غزه و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، اظهار کرد: امروز نیز مانند دوران دفاع مقدس، یک ملت مظلوم در برابر ائتلافی از قدرت‌های جهانی ایستاده است.

شاعر قزوینی: شعر باید حقیقت ملت را روایت کند

قزوین – شاعر قزوینی با بیان اینکه شعر باید حقیقت ملت را روایت کند، گفت: بی‌تفاوتی در برابر مظلومیت غزه، بی‌غیرتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عاملی در محفل شعرخوانی هفته دفاع مقدس، با اشاره به مظلومیت مردم غزه و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، اظهار کرد: امروز نیز مانند دوران دفاع مقدس، یک ملت مظلوم در برابر ائتلافی از قدرت‌های جهانی ایستاده است.

وی با بیان اینکه غزه نوار کوچکی از مقاومت، زیر چرخ‌دنده‌های ظلم جهانی قرار گرفته و ما نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم، افزود: بی‌تفاوتی در برابر مظلوم، بی‌غیرتی است و انسانِ مؤمن، در برابر فریاد «الله‌اکبر» سرکوب‌شده سکوت نمی‌کند.

وی با تأکید بر هویت شیعی ملت ایران، گفت: ما پیروان امامی هستیم که فرمود «ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد» و مریدان رهبری‌ای هستیم که فرمود «هیچ تفکری تا زمانی که با هنر آمیخته نگردد، بر پیکر اجتماع سبز نمی‌شود» و این یعنی شعر، هنر و ادبیات باید حامل حقیقت ملت و روایت‌گر دردها، ایستادگی‌ها و آرمان‌های مردم باشد.

عاملی با اشاره به جایگاه ادبی رهبر معظم انقلاب، افزود: در طول تاریخ ایران، هیچ فرمانروایی به اندازه رهبر ما ادیب و دانشمند نبوده است.

وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری خود شعر می‌سرایند، با تخلص، با معنا، با عمق. این افتخار بزرگی است که ملت ایران، رهبری دارد که هم اهل اندیشه است و هم اهل احساس. ما باید این ظرفیت را در شعر خود منعکس کنیم.

وی همچنین با اشاره به خاطره‌ای از استاد عاملی و تقریظ مقام معظم رهبری بر یکی از آثار ایشان، گفت: این افتخار برای قزوینی‌هاست که شاعری از دیارشان چندین بار محضر حضرت آقا را درک کرده و مورد توجه ایشان قرار گرفته است و این نشان می‌دهد که شعر، اگر با حقیقت ملت آمیخته شود، می‌تواند در سطح ملی و حتی جهانی اثرگذار باشد.

عاملی تأکید کرد: امروز شعر باید از اربعین بگوید، از رایان قاسمیان، از محسن، از دختر دوماهه، از مادری که فرزندش را از دست داد، از خواهر و برادری که زیر آوار جدایی گریه می‌کنند.

وی در پایان یادآور شد: ملت ایران خود اربعین شده است و این حقیقت باید در واژه‌های ما جاری شود تا ادبیات ما آیینه‌ای از ایمان، ایثار و ایستادگی باشد.