به گزارش خبرگزاری مهر، غزل فتحالهی تصویرگر کتاب «ماهور» ، به فهرست منتخب جشنواره تصویرگری کتاب کودک و نوجوان دوسالانه قلم طلایی بلگراد راه یافت.
کتاب «ماهور» درباره زندگی دختری مهاجر است که از فضای زندگی عشایری جدا میشود و برای تحصیل به شهر میآید. حضور او در مدرسهی جدید با تفاوتهایی که دارد، باعث واکنشهای مختلف میشود. عدهای از بچهها مسخرهاش میکنند، گروهی بیتفاوتاند و دانشآموزانی هم هستند که میخواهند از ماهور حمایت کنند. دخترک برای پذیرفتهشدن در جمع تلاش میکند، اما تجربههای شکستخوردهاش در دوستی با همکلاسیها همهچیز را سختتر میکند تا اینکه....
این داستان را شهرزاد شهرجردی نوشته و کتابهای فندق (واحد کودک نشر افق) با تصویرگریهای غزل فتحالهی منتشر خواهد کرد. ماهور کتابی است که پیش از انتشار در یکی از رویدادهای شاخص جهانی برای ارزیابی تصویرگری کتاب کودک درخشیده و انتخاب شدن آن در دوسالانه قلم طلایی بلگراد اتفاقی مهم برای ادبیات کودک و نوجوان ایران است.
داستان ماهور چند درونمایه اصلی و پررنگ مانند هویت و مهاجرت، پذیرفته شدن در جمع، پیشداوری، تنوع فرهنگی و اعتمادبهنفس دارد که آن را معنادار و اثرگذار میکند. این کتاب نشان میدهد که کودکان مهاجر یا کسانی که از یک بستر فرهنگی به محیطی متفاوت میآیند، چه چالشهایی برای پذیرفته شدن و حفظ ریشههایشان تجربه میکنند.
