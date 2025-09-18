«خوبی چه رنگی است؟» و انتقال مفهوم نسبی خوب بودن با داستان تصویری

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «خوبی چه رنگی است؟» نوشته زهرا شاهی با تصویرگری یگانه یعقوب‌نژاد توسط واحد کودک و نوجوان نشر افق منتشر شد.

این کتاب با توجه به نسبی بودن مفهوم خوبی در ذهن کودکان هفت تا ده ساله خلق شده است. کودکان مفاهیم نسبی مانند خوبی را چگونه درک می‌کنند؟ در ذهن آن‌ها خوبی چه معنایی دارد؟ خوبی چه شکلی یا چه رنگی است؟ مفاهیم نسبی تقریباً تا هفت‌سالگی معنا ندارند و ارزیابی کودکان مبتنی بر معیارهای بیرونی مانند گفته‌های والدین است. حتماً شنیده‌اید که می‌گویند «این کار خوبه چون مامان می‌گه» یا «این کار بده چون تنبیه می‌شم.» بر همین اساس نویسنده تلاش کرده این مفهوم را با حضور چند شخصیت در داستانش به بچه‌ها منتقل کند.‌

گُربابی (گربه‌ای که آبی‌رنگ است)، زردافه (زرافه‌ای که یک پای چوبی دارد) و لوله‌ای (که دستمال کاغذی است) شخصیت‌های محوری این کتاب‌اند که یک روز فرصت دارند در اطرافشان یک خوبی پیدا کنند. اما خوبی یعنی چه؟ یک کار خوب؟ یک چیز خوب؟ یک خوراکی خوب؟ یک خوب خالی؟ خوبی چه شکلی است؟ گُربابی، زردافه و لوله‌ای از دیدگاه خودشان از خوبی می‌گویند که شاید چیدن گیلاس برای دوست‌هایت باشد یا یک غول صورتی که بقیه با دیدنش لبخند می‌زنند. کودک با خواندن داستان خوبی چه رنگی است؟ متوجه می‌شود که دیدگاه‌های متفاوتی درباره مفهوم خوبی وجود دارد و درک می‌کند که خوبی تنها یک تعریف مطلق ندارد و معنای خوبی با توجه به شرایط زندگی و نگرش افراد می‌تواند متنوع باشد.

این کتاب دنیایی خیالی و شخصیت‌هایی غیرمعمول دارد. وقتی کودکان این داستان تصویری را بخوانند نسبی بودن خوبی را فعالانه تجربه و درک می‌کنند. گُربابی، زردافه و لوله‌ای هر کدام از دیدگاه خود درباره خوبی می‌گویند و نشان می‌دهند که یک کار خوب یا یک رفتار درست می‌تواند برای هر کس معنای متفاوتی داشته باشد.

این داستان می‌تواند برای گفت‌وگو در کلاس درس باشد تا درک کودکان هفت تا ده ساله از جهان پیرامون عمیق‌تر شود یا به والدین ایده بدهد تا بتوانند با بچه‌ها درباره تجربه‌های روزمره‌شان صحبت کنند: «امروز خوبی دیدی؟» یا «چه رفتاری را دیدی که فکر کردی خوب است، اما معلمت نظر دیگری داشت؟» طرح پرسش‌های درست در کنار این تجربه داستانی به کودکان کمک می‌کند درک کنند که خوبی تنها یک تعریف مطلق ندارد و شرایط، احساسات و دیدگاه دیگران در تعیین معنا اهمیت دارد. در نتیجه، آن‌ها یاد می‌گیرند با دیگران همدلی کنند، انعطاف ذهنی داشته باشند و در مواجهه با پیچیدگی‌های زندگی تصمیم‌های عادلانه‌تری بگیرند.

این کتاب ۴۸ صفحه‌ای که در قطع رحلی منتشر شده با قیمت ۲۹۵ هزار تومان در بازار کتاب در دسترس است.