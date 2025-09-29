به گزارش خبرنگار مهر، هیئت برگزارکننده جایزه جهانی مستقل روزنامهنگاری «داستان واقعی» (True Story Award) برای دریافت آثار روزنامهنگاران سراسر جهان در دوره ششم فراخوان داد.
این جایزه که سال آینده برای ششمین بار اهدا خواهد شد، در سه دسته به روزنامه نگاران اهدا میشود:
جایزه داستان واقعی، پژوهش: این جایزه به پژوهشهای روزنامهنگاری با کیفیت بالا اهدا میشود. این ارزیابی موارد زیر را در نظر میگیرد: دامنه پژوهش، زمان صرف شده، تحلیل دادهها، دشواری به دست آوردن اطلاعات و هرگونه ریسک پذیرفته شده.
جایزه داستان واقعی، قصهگویی: این جایزه به کیفیت زبانی برجسته یک متن اهدا میشود. عوامل زیر در ارزیابی در نظر گرفته میشوند: ساختار و ترکیب متن، ترکیب حقایق و نثر، ظرافت روایی، کیفیت ادبی غیرداستانی.
جایزه داستان واقعی، تأثیر: این جایزه به تأثیر یک گزارش بر جامعه اهدا میشود. عوامل زیر در ارزیابی در نظر گرفته میشوند: ارزش خبری، واکنش خواننده، پیامدهای احتمالی بیشتر در سیاست، تجارت و جامعه.
فراخوان ارسال آثار تا ۹ آبان سال جاری (۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ / ۱۲ بعد از ظهر به وقت جهانی) ادامه دارد. آثار و گزارشهای بین ۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۸ مهر ۱۴۰۴ (۱ اکتبر ۲۰۲۴ و ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵) پذیرفته میشوند، که باید به یکی از ده زبان مهم دنیا منتشر شده باشند؛ یا اگر متن اصلی به یکی از این زبانها نوشته نشده باشد، به صورت ترجمه ارسال شود. ویراستاران هم میتوانند گزارشهایی از انتشارات خود را ارسال کنند.
هیئت داوران، متشکل از متخصصان مشهور از حوزههای روزنامهنگاری، نشر، تدریس و ادبیات، تمام متون ارسالی را مطالعه و ارزیابی خواهند کرد و در هر بخش و منطقه زبانی، یک نویسنده را برای این جایزه د ر سال ۲۰۲۶ نامزد خواهند کرد. در مجموع ۳۶ روزنامهنگار برای شرکت در مراسم و جشنواره داستان واقعی به در برن، سوئیس دعوت خواهند شد، این مراسم از ۱۴ تا ۱۸ خرداد سال آینده (۴ تا ۸ ژوئن ۲۰۲۶) برگزار میشود. هدف اصلی این جایزه، گرد هم آوردن روزنامهنگاران از سراسر جهان و ایجاد امکان تبادل نظر با مخاطبان در برن است. در آنجا، هیئت داوران اصلی، متشکل از هفت نماینده از هر پنج قاره، سه برنده را از بین گزارشهای نامزد شده انتخاب خواهند کرد. برنده هر بخش، جایزه نقدی ۲۰،۰۰۰ دلاری دریافت خواهد کرد.
آثار ارسالی در سه زمینهٔ تحقیق، روایت و تأثیر اجتماعی برای شرکت در مسابقهٔ مستقل جهانی روزنامهنگاری باید بین ۳ هزار تا ۱۷ هزار کلمه باشد و حداکثر تا پایان روز نهم آبان سال جاری ۱۴۰۴ (۳۱ اکتبر ۲۰۲۵) در www.truestoryaward.org بارگذاری شود. هر شرکتکننده مجاز به ارسال تنها یک اثر در قالب مقاله، گزارش تحقیقی یا تألیفی است (شامل مصاحبه و یادداشت نمیشود).
در بخش فارسی داوران ایرانی محمد قائد، امیرحسن چهلتن و سرگئی بارسقیان سه اثر برای شرکت در داوری نهایی انتخاب میکنند.
نظر شما