به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «بهترین سال‌های یک زندگی» ‏(۲۰۱۹) ساخته کلود للوش، ساعت ۱۷ جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴ در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

فیلم در ۹۰ دقیقه با زیرنویس فارسی‌ به اکران در می‌آید.

«بهترین سال‌های یک زندگی»‏ روایتی از خاطرات یک پیرمرد از یک عشق قدیمی را با رویاها و شعر به تصویر می‌کشد. این فیلم ادامه فیلم «یک مرد و یک زن» همین کارگردان است که در سال ۱۹۶۶ برنده نخل طلا جشنواره کن شد.

«بهترین سال‌های یک زندگی»‏ از سینمای فرانسه در بخش خارج از رقابت هفتاد و دومین جشنواره کن به نمایش درآمد.

ژان لویی ترنتینیان، آنوک امه، آنتوان سیر، ماریان دنیکو و مونیکا بلوچی از بازیگران این فیلم هستند.