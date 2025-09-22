به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «بهترین سالهای یک زندگی» (۲۰۱۹) ساخته کلود للوش، ساعت ۱۷ جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴ در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمیآید.
فیلم در ۹۰ دقیقه با زیرنویس فارسی به اکران در میآید.
«بهترین سالهای یک زندگی» روایتی از خاطرات یک پیرمرد از یک عشق قدیمی را با رویاها و شعر به تصویر میکشد. این فیلم ادامه فیلم «یک مرد و یک زن» همین کارگردان است که در سال ۱۹۶۶ برنده نخل طلا جشنواره کن شد.
«بهترین سالهای یک زندگی» از سینمای فرانسه در بخش خارج از رقابت هفتاد و دومین جشنواره کن به نمایش درآمد.
ژان لویی ترنتینیان، آنوک امه، آنتوان سیر، ماریان دنیکو و مونیکا بلوچی از بازیگران این فیلم هستند.
