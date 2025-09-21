به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، فیلم سینمایی «دختری از فردا» (۲۰۲۳) به کارگردانی مارتا ساوینا، ساعت ۱۷ پنجشنبه ۳ مهر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمیآید.
این فیلم در ۹۷ دقیقه در خانه هنرمندان ایران روی پرده میرود.
داستان «دختری از فردا» در مورد دختری است که از آینده به زمان حال سفر میکند و تلاش دارد واقعیتهایی را متوجه شود و در این بین جلویِ یک تهدید و اتفاق بزرگ را بگیرد و برای عدالت بجنگد.
این اولین فیلم بلند سینمایی مارتا ساوینا کارگردان زن ایتالیایی است که آن را با الهام از داستان واقعی فرانکا ویولا ساخته است. زنی که به نمادی از رهایی زنان شجاع این کشور تبدیل شد.
علاقهمندان برای تهیه بلیت «دختری از فردا» میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
نظر شما