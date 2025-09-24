انتخابات هیئت رئیسه کانون مداحان گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت رئیسه کانون مداحان استان گیلان عصر چهارشنبه برگزار شد.
در این نشست اعضای جدید هیئت رئیسه پس از اخذ آرا اکثریت اعضا برای دوره جدید مسئولیت خود را آغاز کردند.
بر اساس نتایج انتخابات، ترکیب جدید هیئت رئیسه به شرح زیر معرفی شد:
رئیس کانون: محمد نوروزی
نایب رئیس کانون: محمد رمضانپور
دبیر کانون: محمد قدسینژاد
اعضای هیئت رئیسه: محمدجواد رستمی و مجتبی عسگری
محمد نوروزی رئیس جدید کانون مداحان استان گیلان در این خصوص گفت: هدف ما در دوره جدید تقویت فعالیتهای فرهنگی و معنوی در راستای خدمت به جامعه مداحان استان است.
وی افزود: در نظر داریم به ارتقا سطح ارتباط با نهادهای فرهنگی و دینی و توسعه برنامههای آموزشی برای مداحان اهتمام ویژهای داشته باشیم.
این انتخابات در راستای برنامههای سازمان تبلیغات اسلامی کشور برای تقویت ساختار کانونهای مداحان و خدمترسانی به جامعه اهل بیت (ع) برگزار شد.
نظر شما