سرپرست بهداشت و درمان شهرستان گناوه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این حکم آمده است:

خدمت به مردم عزیز کشورمان، فرصت و نعمت مغتنمی است که خداوند منّان به بندگان خدوم خویش ارزانی داشته است. این فرصت در حوزه سلامت ارزش مضاعفی دارد که نتیجه آن کاهش آلام مردم و ارتقا سلامت جامعه است.

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جناب‌عالی به‌موجب این ابلاغ به‌عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه منصوب می‌شوید.

امیدوارم با استعانت از الطاف الهی، حُسن تدبیر و رعایت تمام ضوابط و جهات شرعی و قانونی و در نظر داشتن منشور اخلاقی و اجرایی دولت چهاردهم، توجه به سیاست‌ها و اسناد بالادستی و قانون برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه سلامت، ضمن هماهنگی کامل با معاون بهداشت دانشگاه و اینجانب، استفاده از توانمندی‌های همکاران و اهتمام شایسته به وظایف قانونی در انجام امور محوله و اعتلای دانشگاه موفق باشید.