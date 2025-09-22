دعوت وزیر کشور از قرقیزستان برای نشست مشترک امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور امروز دوشنبه در نشستی وبیناری با «اولان نیازبکف» وزیر کشور قرقیزستان، گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، مؤمنی در این دیدار گفت: آماده‌ایم در ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) پذیرای هیئت قرقیزستان در تهران باشیم، تا اولین نشست کارگروه مشترک دو کشور در چارچوب اجرای بند هفت موافقت‌نامه همکاری امنیتی-انتظامی امضا شده بین وزرای کشور طرفین برگزار شود.

وزیر کشور در ادامه تأکید کرد: در این کارگروه، موضوعات مربوط به توسعه همکاری‌های سیاسی، امنیتی و انتظامی و مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان‌یافته مورد بحث قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه با توجه به اجلاس پیشِ روی وزرای کشور، اعضای اکو در تهران در آبان امسال، از همتای قرقیزی خود برای شرکت در این اجلاس، دعوت رسمی به عمل آورد و اظهار امیدواری کرد که بتوان با حضور وزرای کشورهای عضو اکو در راستای توسعه همکاری‌های سیاسی، امنیتی و انتظامی به تصمیمات عالی در سطح بین‌الملل رسید.

مؤمنی همچنین بیان کرد: به مناسبت تصویب تأسیس دبیرخانه مرکز مقابله با جرایم سازمان‌یافته سازمان همکاری شانگهای در بیشکک، در اجلاس اخیر سران شانگهای در چین، این موفقیت را تبریک می‌گویم و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای به اشتراک گذاشتن تجربیات خود در این زمینه را اعلام می‌کنم.

ایران شریک راهبردی ماست

در ادامه نیز، «اولان نیازبکوف»، وزیر کشور قرقیزستان ضمن تشکر از همتای ایرانی خود برای برگزاری این نشست وبیناری از ابتکار و حسن نیت مؤمنی برای تقویت همکاری‌های دو کشور در همه زمینه‌ها تقدیر و تأکید کرد و گفت: ایران شریک راهبردی ماست و ما برای تلاش‌های ایران در زمینه برقراری امنیت و نظم در منطقه، ارزش زیادی قائل هستیم.

وی تأکید کرد: قرقیزستان علاقه‌مند به تبادل تجربه و استفاده از تجارب ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر، تأمین امنیت مدنی و استفاده از فناوری‌های مدرن است.

«نیازبکوف» خاطرنشان کرد: در همکاری با ایران، تعامل برای رسیدن به نتایج مشترک در راستای منافع ملت‌های دو کشور مد نظر ماست.