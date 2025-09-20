به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر اسکندری درخصوص وضعیت نیروگاه‌های حرارتی کشور گفت: در دوره تعمیراتی گذشته که از شهریور سال قبل شروع و تا خرداد سال جاری ادامه داشت تمامی اقدامات تعمیراتی این نیروگاه‌ها به صورت مطلوب انجام شده است.

وی با اشاره به تعمیرات بیش از ۱۰۲ هزار مگاواتی در این دوره افزود: به این ترتیب و با انجام تعمیرات با کیفیت و تأمین قطعات مورد نیاز نیروگاه‌های حرارتی کشور آماده تأمین برق برای فصل گرم سال بودند.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی همچنین با اشاره به آمادگی بالای ۹۸ درصدی این نیروگاه‌ها در فصل گرم سال جاری ادامه داد: خوشبختانه نیروگاه‌های حرارتی علیرغم تولید محدود نیروگاه‌های برق‌آبی و فصل گرم با آمادگی کامل به تأمین برق کشور پرداخته و توانستند با تولید پیوسته برق مطلوبی را در اختیار مردم قرار دهند.

اسکندری همچنین درخصوص فصل جدید تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی نیز گفت: این فصل از نیمه دوم شهریور امسال شروع شده و تا خرداد سال آینده ادامه خواهد داشت. در این دوره نیز بیش از ۱۱۰ هزار مگاوات فعالیت‌های تعمیراتی برای تمام نیروگاه‌های دولتی و خصوصی کشور انجام خواهد شد.

وی درپایان درخصوص برنامه‌ریزی تعمیراتی سال جدید گفت: امیدواریم تا با تامین به موقع منابع کافی و قطعات مورد نیاز همانند سال گذشته، این تعمیرات نیز به درستی برای نیروگاه‌های کشور اتفاق بیفتد تا بتوانیم آمادگی کاملی را برای تامین برق هم برای زمستان پیش‌رو و هم برای تابستان گرم سال آینده ایجاد کنیم تا نیروگاه‌ها بتوانند با آمادگی بالای ۹۸ درصد در اختیار شبکه قرار گیرند.

نیروگاه‌های حرارتی، ستون فقرات تولید برق کشور به‌شمار می‌روند و بیش از ۹۰ درصد برق ایران را تأمین می‌کنند. این نیروگاه‌ها که عمدتاً با سوخت گاز و گازوئیل کار می‌کنند، به دلیل ماهیت مکانیکی و حرارتی خود نیازمند برنامه‌های منظم تعمیر و نگهداری هستند تا در فصل‌های اوج مصرف، به‌ویژه تابستان و زمستان، با حداکثر ظرفیت در مدار بمانند.

در سال‌های اخیر، کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل خشکسالی، فشار بیشتری بر نیروگاه‌های حرارتی وارد کرده و اهمیت تداوم تعمیرات باکیفیت را دوچندان ساخته است. برنامه‌های تعمیراتی معمولاً از نیمه دوم شهریور آغاز و تا خرداد سال بعد ادامه می‌یابد تا نیروگاه‌ها پیش از شروع دوره اوج مصرف، به سطح بالایی از آمادگی برسند. کیفیت این تعمیرات و تأمین به‌موقع قطعات نقش مستقیمی در پایداری شبکه سراسری برق دارد.