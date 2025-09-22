فرخ زاده: شهرداری شیراز برای مدیریت ترافیک تمهیدات ویژه در نظر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخزاده از اجرای طرحهای ویژه برای مدیریت ترافیک مهرماه در کلانشهر شیراز خبر داد و با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده، گفت: هدف ما این است که مهرماه امسال شهروندان شاهد ترافیکی روانتر باشند. در این راستا، ساماندهی کاربریهای غیرضروری بهویژه واحدهای تجاری ریزدانه در معابر پرتردد و رسیدگی به فعالیت خردهبارفروشان که موجب ایجاد صفهای طولانی و پسزدگی ترافیک میشوند، در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: برای ارتقای ایمنی دانشآموزان و تسهیل تردد شهروندان، محدودیت زمانی برای تردد خودروهای سنگین در ساعات ورود و خروج مدارس اعمال خواهد شد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به اقدامات اجرایی در این راستا افزود: از ابتدای سال تاکنون، ۴۷ طرح اصلاح هندسی معابر اجرا شده است. همچنین در بررسی ۱۵۳ استعلام آموزشوپرورش برای راهاندازی یا جابجایی مراکز آموزشی، حدود ۷۰ درصد موافقت و ۳۰ درصد مخالفت اعلام شده است. مخالفتها عمدتاً به دلیل کاربریهای ترافیک زا و جانمایی نامناسب بوده است.
فرخ زاده گفت: تمام این اقدامات در راستای مدیریت بهتر سفرهای شهری و کاهش گرههای ترافیکی، بهویژه در ۱۵ روز نخست مهرماه، انجام گرفته و همکاری شهروندان نقش اساسی در موفقیت این طرحها خواهد داشت.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز تصریح کرد: با همکاری دستگاههای مرتبط، کادر آموزشی و والدین، مهرماه امسال با کمترین ازدحام و بیشترین ایمنی سپری شود.
نظر شما