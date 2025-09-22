  1. استانها
  2. فارس
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۳

کلانتری: ساعات خدمات‌رسانی مترو شیراز به روال پیشین بازگشت

شیراز- رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری شیراز گفت: از ابتدای مهرماه، فعالیت خطوط مترو این شهر با جدول زمانی گذشته انجام می‌شود تا هماهنگی بیشتری با ساعات کاری جدید ادارات به وجود آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کلانتری با اعلام بازگشت ساعات خدمات‌رسانی مترو شیراز به روال پیشین، گفت: ز روز سه‌شنبه یکم مهرماه، فعالیت مترو شیراز در خط یک طبق روال قبل از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ و در روزهای تعطیل از ساعت ۷ تا ۲۱ خواهد بود.

وی ادامه داد: در خط ۲، خدمات‌رسانی در روزهای عادی از ساعت ۶ صبح تا ۱۸ انجام می‌شود و این خط در ایام تعطیل فعالیت ندارد.

رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری شیراز تصریح کرد: هدف از بازگشت به برنامه قبلی، هماهنگ‌سازی ساعات حرکت قطارها با تغییر ساعات فعالیت ادارات دولتی و افزایش سهولت جابه‌جایی شهروندان است.

کد خبر 6598309

