به گزارش خبرگزاری مهر، علی کلانتری با اعلام بازگشت ساعات خدمات‌رسانی مترو شیراز به روال پیشین، گفت: ز روز سه‌شنبه یکم مهرماه، فعالیت مترو شیراز در خط یک طبق روال قبل از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ و در روزهای تعطیل از ساعت ۷ تا ۲۱ خواهد بود.

وی ادامه داد: در خط ۲، خدمات‌رسانی در روزهای عادی از ساعت ۶ صبح تا ۱۸ انجام می‌شود و این خط در ایام تعطیل فعالیت ندارد.

رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری شیراز تصریح کرد: هدف از بازگشت به برنامه قبلی، هماهنگ‌سازی ساعات حرکت قطارها با تغییر ساعات فعالیت ادارات دولتی و افزایش سهولت جابه‌جایی شهروندان است.