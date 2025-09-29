  1. استانها
  2. فارس
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹

فرخ زاده: طرح «محدوده کم‌آلاینده» از ۱۵ مهر در شیراز اجرا می شود

شیراز- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز از اجرای کامل طرح «محدوده کم‌آلاینده» در مرکز این شهر از تاریخ ۱۵ مهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخ‌زاده گفت: از ۱۵ مهر، طرح محدوده کم‌آلاینده در مرکز کلان‌شهر شیراز به‌طور کامل اجرا می‌شود و ورود خودروهای بدون معاینه فنی معتبر با رصد دوربین‌های هوشمند و پایش پلیس راهور، ثبت و مشمول جریمه خواهد شد.

وی ادامه داد: این طرح به منظور کاهش آلاینده‌های هوا، بهبود کیفیت تردد و ارتقای ایمنی عبور و مرور در یکی از پرترددترین مناطق این کلان‌شهر به اجرا درمی‌آید.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز تصریح کرد: تا قبل از تاریخ یادشده به مالکان خودرو فرصت داده شده تا نسبت به معاینه فنی اقدام کنند.

