به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخزاده گفت: از ۱۵ مهر، طرح محدوده کمآلاینده در مرکز کلانشهر شیراز بهطور کامل اجرا میشود و ورود خودروهای بدون معاینه فنی معتبر با رصد دوربینهای هوشمند و پایش پلیس راهور، ثبت و مشمول جریمه خواهد شد.
وی ادامه داد: این طرح به منظور کاهش آلایندههای هوا، بهبود کیفیت تردد و ارتقای ایمنی عبور و مرور در یکی از پرترددترین مناطق این کلانشهر به اجرا درمیآید.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز تصریح کرد: تا قبل از تاریخ یادشده به مالکان خودرو فرصت داده شده تا نسبت به معاینه فنی اقدام کنند.
