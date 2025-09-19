به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی در جمع خبرنگاران باغات قصردشت را میراثی ماندگار و بی‌همتای این کلان‌شهر خواند و گفت: حفظ این ریه‌های تنفسی طبیعی، خط قرمز مدیریت شهری است.

وی با بیان اینکه کمتر کلانشهری در ایران از چنین موهبت طبیعی در دل خود برخوردار است، افزود: قریب به یک‌هزار هکتار از این باغات که روزگاری گسترده‌تر نیز بوده‌اند، همچنان در قلب شیراز باقی مانده و عامل اصلی پاکی هوا، لطافت محیطی و انتخاب شیراز به‌عنوان پایتخت محیط زیست آسیا هستند.

اسدی با تقدیر از باغدارانی که با وجود مشکلات فراوان و نبود صرفه اقتصادی همچنان به حفظ این باغات پایبندند، گفت: شهرداری به‌تنهایی نمی‌تواند از این میراث حفاظت کند و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است.

شهردار شیراز از تملک ۳۰۰ هکتار از باغات قصردشت توسط شهرداری با هدف صیانت از این باغ‌ها خبر داد و افزود: متأسفانه برخی سودجویان و قانون‌شکنان با خشکاندن عمدی درختان، قطع اشجار، آتش‌زدن و تلاش برای تغییر کاربری، به این باغات تعرض می‌کنند؛ اما مدیریت شهری شیراز برای حفظ و صیانت از این باغات با تمام توان و جان و دل تلاش خواهد کرد.

وی تصریح کرد: مدیریت شهری شیراز برای حفاظت و احیای باغات قصردشت، علاوه بر تملک ۳۰۰ هکتار، اقداماتی بی‌سابقه را در دست اجرا دارد؛ از جمله این اقدامات کاشت نهال‌های جدید در مناطق تخریب‌شده، حفر چاه‌های مجاز برای آبیاری، احداث تصفیه‌خانه فاضلاب محلی برای استفاده در آبیاری (که تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد) و احیای قنوات در دستور کار است.

اسدی بیان کرد: تعامل بین شهرداری شیراز و سایر سازمان‌هایی همچون جهاد کشاورزی، امور اراضی، و دستگاه‌های قضائی و انتظامی، از نابودی این گنجینه طبیعی بی‌همتا جلوگیری خواهد کرد.